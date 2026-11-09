Ενεργειακή ακρίβεια: Διπλάσια από την ΕΕ η οικονομική ασφυξία για τους λογαριασμούς ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19
ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 12:13
Καταβολή Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΕΤΑ) για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 11:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 11:16
Μοτορ Όιλ: Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 η ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 3 τριμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 10:30
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/11/2026 - 10:15
Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 09:34
Τροπολογία βουλευτών ΠΑΣΟΚ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 09:29
Ν. Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων εγκαταστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 08:49
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:45
Ξεκίνησε η COP31: Τι περιμένουμε από τη φετινή Διάσκεψη για το Κλίμα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/11/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/11/2026 - 08:24
Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:22
Εμπορία καυσίμων: Η συρρίκνωση των πρατηρίων και οι νέες πιέσεις από το ETS2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/11/2026 - 08:19
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/11/2026 - 16:15
Ξεκινά το έργο της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:13
Προκαταρκτική διερεύνηση για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμικού σταθμού στη νήσο Γαύδο ισχύος 130kW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:03
Χάρης Χρηστίδης(BayWa r.e.): «Φωτοβολταϊκά: Champions League. Αποθήκευση: ακόμη στις ακαδημίες»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/11/2026 - 16:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακή ακρίβεια: Διπλάσια από την ΕΕ η οικονομική ασφυξία για τους λογαριασμούς ρεύματος

Ενεργειακή ακρίβεια: Διπλάσια από την ΕΕ η οικονομική ασφυξία για τους λογαριασμούς ρεύματος
Άννα Διανά
Δευτέρα, 09/11/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες αναγκάστηκε να χρεωθεί, να ζητήσει οικονομική βοήθεια ή να καθυστερήσει την πληρωμή λογαριασμού ρεύματος εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τις συνέπειες να επεκτείνονται πέρα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, στις δαπάνες για τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις.

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναδεικνύουν την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας. Το 33% των Ελλήνων δηλώνει ότι εξαιτίας των ανατιμήσεων χρεώθηκε, αναζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, έναντι μόλις 16% στην ΕΕ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Το 78% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική του δύναμη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 60%. Μάλιστα, το 32% αναφέρει ότι επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έναντι 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις περικοπές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι περιόρισαν τις καθημερινές δαπάνες τους για τρόφιμα ή υπηρεσίες υγείας, έναντι 38% στην ΕΕ. Παράλληλα, το 41% μείωσε τη θέρμανση στην κατοικία του, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 34%. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στις μετακινήσεις. Το 74% των Ελλήνων έχει αλλάξει τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου του εξαιτίας του αυξημένου κόστους, έναντι 60% στην ΕΕ. Μάλιστα, το 45% έχει περιορίσει μετακινήσεις για βασικές ανάγκες, όπως ψώνια, ιατρικά ραντεβού ή διοικητικές υποθέσεις, έναντι 31% στην ΕΕ. Επιπλέον, το 34% έχει στερηθεί εκδρομές, διακοπές ή επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, ενώ το 31% έχει αντικαταστήσει μετακινήσεις με αυτοκίνητο με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτου ή την από κοινού χρήση αυτοκινήτου.

Η οικονομική αυτή πίεση φαίνεται να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την ενεργειακή μετάβαση. Ενώ το 2022 η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούσε το συχνότερα αναφερόμενο όφελος στην Ελλάδα, σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο κόστος της ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία. Το 81% των Ελλήνων αναμένει από την ενεργειακή μετάβαση σταθερότερες ή χαμηλότερες τιμές, ενώ το 82% προσδοκά περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η προστασία του κλίματος εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό, 78%, ωστόσο η οικονομική διάσταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μεταβολή αυτή αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο για την ενεργειακή πολιτική. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας δεν αξιολογούνται από τους πολίτες μόνο με περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά και με βάση το κατά πόσο μπορούν να περιορίσουν το κόστος που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos τον Αύγουστο του 2026, με τη συμμετοχή 23.000 πολιτών στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων 1.000 στην Ελλάδα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βιομηχανία: 20%-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με επενδύσεις εκσυγχρονισμού
Βιομηχανία: 20%-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με επενδύσεις εκσυγχρονισμού 06 Νοεμβρίου 2026
Ρεύμα: Στα 350 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή με άλμα 68% – Ρεκόρ έτους στην Ελλάδα, μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη 09 Νοεμβρίου 2026
Ρεύμα: Στα 350 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή με άλμα 68% – Ρεκόρ έτους στην Ελλάδα, μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα