Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα

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Παρασκευή, 16/10/2026 - 10:29
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Τα υπερέσοδα του ΦΠΑ χρηματοδοτούν τα ψίχουλα των επιδοτήσεων

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο μέτωπο των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης.

Ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας αποκάλυψε την πραγματική εικόνα των κυβερνητικών εξαγγελιών, σημειώνοντας ότι η πραγματική δημοσιονομική επιβάρυνση της Κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέχει παρασάγγας από τα 300 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δόθηκαν 216 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις καυσίμων, την ίδια ώρα που τα πρόσθετα έσοδα του Δημοσίου από τον ΦΠΑ στα καύσιμα ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η πραγματική καθαρή συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζεται μόλις στα 36 εκατ. ευρώ, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το πού βρίσκονται τα υπόλοιπα κονδύλια.

Παράλληλα, ο Βουλευτής στηλίτευσε την αδικαιολόγητη κυβερνητική άρνηση να υιοθετήσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την αυτόματη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) με αξιοποίηση των υπερεσόδων του ΦΠΑ, ένα μέτρο απόλυτα ρεαλιστικό, που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης κατήγγειλε την παντελή απουσία διαφάνειας και τεκμηριωμένης μεθοδολογίας στον υπολογισμό της έκπτωσης των 20 λεπτών ανά λίτρο (συνολικής ύψους 90 εκατ. ευρώ). Με τα κέρδη των διυλιστηρίων να αγγίζουν τα 1,2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, η συνεισφορά τους θα μπορούσε να ανέλθει τουλάχιστον στα 30 λεπτά ανά λίτρο (135 εκατ. ευρώ).

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα σημερινά εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης είναι παντελώς ξεπερασμένα, αφήνοντας εκτός προστασίας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και συνταξιούχους.

Απαιτείται άμεση και ουσιαστική διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να στηριχθούν όλα τα νοικοκυριά που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων.

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