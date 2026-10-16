Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια

Ο ΔΟΕ συμφώνησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας, η διάθεση των εναπομεινάντων αποθεμάτων -περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ-, πρόσθεσε ο οργανισμός.
Προτεραιότητα θα δοθεί στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, ανέφερε ο Οργανισμός, μετά από συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου.
Ο ΔΟΕ είχε εγκρίνει τη διάθεση ποσότητας-ρεκόρ, ύψους 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περίπου 330 εκατομμύρια βαρέλια, με ορισμένες χώρες-μέλη να έχουν αποδεσμεύσει μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που είχαν αρχικά δεσμευτεί, σημείωσε ο Οργανισμός.
Η επιτάχυνση της διάθεσης των εναπομεινάντων αποθεμάτων, για τα οποία υπήρξε δέσμευση τον Μάρτιο, αναμένεται να διοχετεύσει στην αγορά περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια αφορούν ντίζελ.
Η ποσότητα αυτή ανταποκρίνεται σε αίτημα που υπέβαλαν οι χώρες της G7 νωρίτερα αυτόν τον μήνα.