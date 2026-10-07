Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου - Έως 32 λεπτά ανά λίγο για την περίοδο Απριλίου - Αυγούστου

Στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 αυξάνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλιείς, με διπλασιασμό των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση πρόσθετων πόρων για τους επόμενους μήνες, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός Οκτωβρίου.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω του καθεστώτος ήσσονος σημασίας (de minimis) για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τα αρχικά ποσά της επιδότησης ανέρχονταν σε 16 λεπτά ανά λίγο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και σε 12 λεπτά για τον τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής στην αλιεία.

Στο μεταξύ, στις 16 Οκτωβρίου 2026 λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επαγγελματίες αλιείς για τον συγχρονισμό των σκαφών τους, στο πλαίσιο προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο αναφέρεται επίσης στην καταρχήν συμφωνία που έγινε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες για το νέο πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028-2034. Το πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, τη χρηματοδοτική στήριξη για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου.

Ως προς τις προηγούμενες ενισχύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες επαγγελματίες αλιείς για ζημιές από τα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν την τριετία 2022-2024.

Επίσης, το 2022 είχαν καταβληθεί 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες επαγγελματίες για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προκάλεσαν οι διαταραχές στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης.