Υδρογονάνθρακες: Τον Απρίλιο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 – Το στοίχημα των 270 δισ. κ.μ.

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Άννα Διανά
Πέμπτη, 08/10/2026 - 08:38
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Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο έπειτα από 45 χρόνια, με τις προετοιμασίες για το Block 2 στο Ιόνιο να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και τον Απρίλιο του 2027 να αποτελεί, κατά πάσα πιθανότητα, το χρονικό σημείο έναρξης των εργασιών.

Η γεώτρηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 60 ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027. Η επιλογή του Απριλίου συνδέεται με τη διαθεσιμότητα του γεωτρύπανου της STENA, το οποίο αυτή την περίοδο επιχειρεί στη Ναμίμπια. Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy, με την Energean να διατηρεί τον ρόλο του operator κατά την ερευνητική περίοδο. Εφόσον η γεώτρηση επιβεβαιώσει την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων, τον ρόλο του operator προβλέπεται να αναλάβει η ExxonMobil, καθώς η επόμενη φάση θα απαιτήσει επενδύσεις πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 4-5 δισ. ευρώ.

Το πρώτο και κρίσιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η ερευνητική γεώτρηση είναι εάν υπάρχει πράγματι κοίτασμα και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, εάν πρόκειται για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Από την απάντηση θα εξαρτηθεί και ο τρόπος ανάπτυξης και αξιοποίησής του. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η πρώτη γεώτρηση θα αποτελέσει μόνο την αρχή της διαδικασίας. Θα απαιτηθούν ακόμη τέσσερις γεωτρήσεις προκειμένου να οριοθετηθεί το κοίτασμα, καθεμία από τις οποίες θα χρειαστεί τη δική της περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για τον λόγο αυτό οι επόμενες γεωτρήσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2028. Στη συνέχεια θα απαιτηθούν περίπου τρία χρόνια για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και των υποδομών μεταφοράς των υδρογονανθράκων. Διαφορετική θα είναι η διαχείριση ανάλογα με το τι θα βρεθεί.

Στην περίπτωση φυσικού αερίου, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διοχέτευσή του στον αγωγό TAP. Εάν εντοπιστεί πετρέλαιο, η ανάπτυξη θεωρείται απλούστερη, καθώς στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν διαθέσιμες προς ενοικίαση πλωτές μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης. Οι προσδοκίες για το Block 2 είναι υψηλές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στο East Mediterranean Gas Forum που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Helleniq Energy, το δυνητικό κοίτασμα υπολογίζεται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα. Όπως τόνισε, εάν επιβεβαιωθεί ένα κοίτασμα αυτού του μεγέθους, θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα αυτάρκη αλλά και εξαγωγέα φυσικού αερίου.

Στο ίδιο συνέδριο τέθηκε και το project αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου που προωθεί η Energean. Η πλωτή εξέδρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εισπίεση βρίσκεται στο Πέραμα και αναμένεται να μεταφερθεί στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας τον Νοέμβριο. Η ολοκλήρωση των συνολικών υποδομών, από τις χερσαίες εγκαταστάσεις υποδοχής του υγροποιημένου CO₂ και την αεριοποίησή του έως τις γεωτρήσεις και τις υποδομές εισπίεσης, τοποθετείται στο 2030. Στο ενδιάμεσο αναμένονται οι επενδυτικές αποφάσεις των βιομηχανιών που θα πρέπει να συλλέγουν και να μεταφέρουν τους ρύπους στον Πρίνο, με τις τσιμεντοβιομηχανίες να εμφανίζονται μεταξύ των πρώτων ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, το κόστος αποθήκευσης υπολογίζεται στην περιοχή των 70-80 ευρώ ανά τόνο. Ενδιαφέρον για την ελληνική τεχνογνωσία εκδήλωσε και η Αίγυπτος, η οποία διαθέτει πολλαπλάσια δυναμικότητα αποθήκευσης CO₂ και ζήτησε τεχνική βοήθεια από την Ελλάδα για την οργάνωση της αγοράς και τη διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Στην πορεία των ερευνών υδρογονανθράκων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσιάζοντας τα projects στα οποία συμμετέχει ο όμιλος τόσο στο Ιόνιο με την ExxonMobil όσο και νότια της Κρήτης με τη Chevron, όπου προγραμματίζονται σεισμικές έρευνες τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ερευνών της Chevron για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Andrew Deighan, αναφέρθηκε στην παρουσία της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας με τις κυβερνήσεις των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

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