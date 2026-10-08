Από τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τον δρόμο για την επιδότηση της θέρμανσης πετρελαίου που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι ο στόχος είναι να μετατραπεί ο λόγος της επιδότησης, στο σύνολό της, στους τελικούς φακέλους. Τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταφοράς της, χωρίς να διατηρούν τον οικονομικό όφελος από αυτήν.

Συγκεκριμένα η τροπολογία, που κατατέθηκε την Τετάρτη 7/10 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης- θέρμανσης.

Με βάση τη νέα διάταξη, επιβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό του κόστους της θέρμανσης πετρελαίου που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Θα καθορίσει την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, η οποία εξουσιοδοτείται να εκδώσουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η περίοδος της θέρμανσης πετρελαίου στην αγορά.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περιόδου εφαρμογής και πέραν της 31ης Οκτωβρίου, όσο και των ποσοτών της απόφασης της Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστεί η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, καθώς και κάθε ειδικός και τεχνικός όρος για την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς θα υπολογίζεται

Η επιδότηση που υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ. Τα τιμολόγια που πρέπει να εκδοθούν από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή τους κατόχους πετρελαίου πωλητή ελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται βάσει των συνολικών λίτρων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική προς τα πρατήρια, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς υπολογιστές.

Ωστόσο, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση, καθώς, όπως αναφέρεται στη συνοδευτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: α) το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο η οποία θα καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση και β) την πλήρη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά το διάστημα του μέτρου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.