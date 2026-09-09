Aλ Σίσι: Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.
Ο Αλ Σίσι χαρακτήρισε τον τριμερή μηχανισμό πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο κοινό όφελος και στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.
Ο κ.Σίσι αναφέρθηκε στην κοινή βούληση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να ενισχύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και επισήμανε ότι η ασφάλεια πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου.
Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η συνεργασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τριμερούς σχέσης. Η Αίγυπτος, όπως ανέφερε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
Ο Αλ Σίσι αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, για επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.