Aλ Σίσι: Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας

Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερούς συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Ο Αλ Σίσι χαρακτήρισε τον τριμερή μηχανισμό πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο κοινό όφελος και στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Ο κ.Σίσι αναφέρθηκε στην κοινή βούληση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να ενισχύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και επισήμανε ότι η ασφάλεια πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η συνεργασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τριμερούς σχέσης. Η Αίγυπτος, όπως ανέφερε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.

Ο Αλ Σίσι αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, για επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.