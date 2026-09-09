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Κ. Μητσοτάκης: Επανεπιβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 08:43
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Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, στο Ελ Αλαμέιν

«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία, Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία, θυμίζω, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, τόνισε πως «έξι χρόνια πριν, απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή.

Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές συνεργασία σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα, τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου Αιγύπτου, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Επανεπιβεβαιώσαμε την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREGY. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή «γέφυρα» μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.

Και είναι πολύ σημαντικές, επίσης, οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει, τελικά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ανάγκες χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, μιλούσαμε πολλά χρόνια γι’ αυτή, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη.

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