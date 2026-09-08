«Τα μέτρα αφορούν μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους με δράσεις εξοικονόμησης, ευελιξία στη κατανάλωση, παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση. Τα παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με πόρους άνω των 5 δισ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσα από 3 διαφορετικά Ταμεία. Το Κοινωνικό κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ.), το Ταμείο για τα νησιά (2,3 δισ.) και τα ποσά για τη Ρήτρα Διαφυγής (600 εκατ.)», όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%
Τρίτη, 08/09/2026 - 15:44
Τον οδικό χάρτη για τη μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος κατά τη περίοδο 2027-2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξειδικεύει αυτήν την ώρα η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραθέτοντας μία πλειάδα παρεμβάσεων και δράσεων, ορισμένες άμεσες και άλλες μακροπρόθεσμες, για την επίτευξη αυτού του στόχου.