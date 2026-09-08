ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%

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Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 15:44
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Τον οδικό χάρτη για τη μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος κατά τη περίοδο 2027-2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξειδικεύει αυτήν την ώρα η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραθέτοντας μία πλειάδα παρεμβάσεων και δράσεων, ορισμένες άμεσες και άλλες μακροπρόθεσμες, για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Τα μέτρα αφορούν μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους με δράσεις εξοικονόμησης, ευελιξία στη κατανάλωση, παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση. Τα παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με πόρους άνω των 5 δισ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσα από 3 διαφορετικά Ταμεία. Το Κοινωνικό κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ.), το Ταμείο για τα νησιά (2,3 δισ.) και τα ποσά για τη Ρήτρα Διαφυγής (600 εκατ.)», όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

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