ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 13:20

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2025

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-407609/15.12.2025) αναφορικά με το ύψος τιμολογίου της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ για τα έτη 2026-2027 καθώς και την παράταση λειτουργίας της υπηρεσίας τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της τιμής της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή για τα έτη 2026-2027 σε 650 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ όπως είχε οριστεί με τις Αποφάσεις Ε-65/2024 (ΦΕΚ Β’ 5542/04.10.2024) και Ε-181/2025 (ΦΕΚ Β’ 4579/22.08.2025) της Αρχής. Επιπλέον, προτείνει την παράταση της λειτουργίας της υπηρεσίας τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026 με τιμή ίση με 1000 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ όπως αυτή είχε οριστεί με την Απόφαση Ε-181/2025 της Αρχής.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2025

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα:

  1. Εισήγηση ΔΕΣΦΑ

