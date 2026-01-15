Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-407609/15.12.2025) αναφορικά με το ύψος τιμολογίου της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ για τα έτη 2026-2027 καθώς και την παράταση λειτουργίας της υπηρεσίας τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της τιμής της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή για τα έτη 2026-2027 σε 650 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ όπως είχε οριστεί με τις Αποφάσεις Ε-65/2024 (ΦΕΚ Β’ 5542/04.10.2024) και Ε-181/2025 (ΦΕΚ Β’ 4579/22.08.2025) της Αρχής. Επιπλέον, προτείνει την παράταση της λειτουργίας της υπηρεσίας τα Σάββατα έως τον Απρίλιο του 2026 με τιμή ίση με 1000 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ όπως αυτή είχε οριστεί με την Απόφαση Ε-181/2025 της Αρχής.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2025

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα: