Αποτελέσματα Διαβούλευσης επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας HENGAS

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2025 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας HENGAS για την περίοδο 2026-2030, ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια στην εν λόγω διαβούλευση.
Παρασκευή, 09/01/2026 - 13:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας HENGAS για την περίοδο 2026-2030