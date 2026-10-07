ΠΑΣΟΚ: Εθνικός σχεδιασμός για τα Data Centers με διαφάνεια, ενεργειακή ασφάλεια και προστασία των πολιτών

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Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 10:26
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Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας Γιώργου Παπανδρέου, κατατέθηκε στη Βουλή Ερώτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Data Centers στην Ελλάδα: Ανάγκη ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για ενέργεια, νερό, χωροθέτηση, περιβάλλον, ψηφιακή ανθεκτικότητα και κυριαρχία».

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) στην Ελλάδα, με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και συνεκτική αποτίμηση των ενεργειακών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και αναπτυξιακών επιπτώσεών τους.

Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη χώρα. Η διεθνής εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι η προσέλκυση Data Centers χωρίς προηγούμενη αποτίμηση των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών επιπτώσεων μπορεί να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, να αυξήσει το κόστος των απαιτούμενων υποδομών και να μετακυλίσει μέρος του κόστους στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Ενδεικτική είναι η εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των Data Centers στην Ευρώπη ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπου 70% μεταξύ 2024 και 2030. Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η έγκαιρη αποτίμηση της πρόσθετης ζήτησης, της διαθέσιμης ισχύος, των απαιτούμενων επενδύσεων στα δίκτυα και του τρόπου κατανομής του σχετικού κόστους. Παράλληλα, η κατανάλωση νερού, οι ανάγκες ψύξης, η χωροθέτηση και οι σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά κάθε εγκατάστασης και τις δυνατότητες κάθε περιοχής.

Το ζήτημα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, ενώ αντίστοιχοι προβληματισμοί αναδεικνύονται και στον ελληνικό δημόσιο διάλογο μέσα από πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες, αφιερώματα και ρεπορτάζ, τα οποία φωτίζουν κρίσιμες και λιγότερο ορατές πλευρές της ανάπτυξης των Data Centers και των επιπτώσεών της στην ενέργεια, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Με την κοινοβουλευτική τους Ερώτηση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία σε 21 ερωτήματα, που καλύπτουν το σύνολο του κύκλου σχεδιασμού, αδειοδότησης, ανάπτυξης και λειτουργίας των Data Centers.

Ειδικότερα, ζητούν να δημοσιοποιηθεί το πλήρες παραδοτέο της μελέτης για τη χωροθέτηση και ανάπτυξη Data Centers στην Ελλάδα, μαζί με τη μεθοδολογία, τα βασικά δεδομένα και τις παραδοχές της, ώστε να είναι δυνατός ο ουσιαστικός κοινοβουλευτικός και δημόσιος έλεγχος. Ζητούν, επίσης, αναλυτική εικόνα των αιτημάτων σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής, της συνολικής αιτούμενης ισχύος, της γεωγραφικής κατανομής και του βαθμού ωριμότητας των έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ποιος επιβαρύνεται από το κόστος των αναγκαίων επεκτάσεων και αναβαθμίσεων των δικτύων, στο ενδεχόμενο επίδρασης της νέας ζήτησης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στα κριτήρια προτεραιοποίησης επενδύσεων που διεκδικούν περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης, ευέλικτης διαχείρισης φορτίου και ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας.

Η Ερώτηση καλύπτει ακόμη την κατανάλωση νερού και την ενσωμάτωσή της στον υδατικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και τη δημιουργία δημόσιου μηχανισμού αποτύπωσης βασικών στοιχείων για τη λειτουργία των Data Centers. Ζητούνται, επίσης, διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ενεργειακής απόδοσης, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία κρίσιμων δεδομένων και την αποφυγή υπέρμετρης εξάρτησης του Δημοσίου από συγκεκριμένους τεχνολογικούς παρόχους.

Παράλληλα, η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά να αποτιμηθεί το πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα των επενδύσεων: Οι μόνιμες θέσεις εργασίας, η εγχώρια προστιθέμενη αξία, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και τα μετρήσιμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής δεν είναι η αποτροπή των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία, αλλά η διασφάλιση ότι η ανάπτυξή τους θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο με βάση το ύψος των επενδυτικών ανακοινώσεων. Οφείλει να συνοδεύεται από ενεργειακή ασφάλεια, ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, διαφάνεια, προστασία των καταναλωτών και μετρήσιμα οφέλη για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, με την Ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής ζητούν από την κυβέρνηση να παρουσιάσει τα πραγματικά δεδομένα και να αποσαφηνίσει με ποιο σχέδιο, ποιους κανόνες και ποια κριτήρια προωθεί την ανάπτυξη των Data Centers στη χώρα.

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