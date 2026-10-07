Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται σε κοινές αξίες, στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια εν μέσω διεθνών προκλήσεων, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως άγκυρας σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Ο Έλληνας υπουργός εξηγεί επίσης την εξέλιξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο για τη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των υποδομών της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έμφαση στις αμερικανικές κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ροής ενέργειας. Τέλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για νέες αμερικανικές επενδύσεις σε data centers και ψηφιακές υποδομές, σημειώνοντας ότι η υπογραφή τριών νέων συμφωνιών σφραγίζει την πρόοδο των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε την ένταξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της Οικονομικής Διακήρυξης ΗΠΑ-Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ειδικές έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά. Κλείνοντας, ο κ. Το Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών.