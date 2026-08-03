Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/08/2026 - 15:30
Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/08/2026 - 15:29
Στήριξη 60 εκατ. ευρώ στην ακτοπλοΐα με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 15:20
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:39
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:09
ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 13:43
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 13:11
ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 12:42
Ν. Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το ΕΠΔΑΜ 2021-2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 12:10
AKTOR: Στο 20,31% η συμμετοχή της Castellano μετά την αύξηση κεφαλαίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/08/2026 - 11:43
Ενεργές εστίες παραμένουν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 11:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι εκλογές προστίθενται στους παράγοντες που διαμορφώνουν τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 11:33
Παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη στη Βουλή για το εκρηκτικό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:51
Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 10:34
Πέτη Πέρκα: Η κλιματική κρίση είναι εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:27
ΗΡΩΝ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:22
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 08:51
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 08:33
Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/08/2026 - 08:10
To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb

Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 03/08/2026 - 08:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του, χθες 2/8, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μια εικόνα αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η Υγεία και ειδικότερα η πρωτοβουλία για δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ σε πέντε νησιά μέσω συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org.

Μόνο που πίσω από την πρωθυπουργική ανακοίνωση κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: η Ελλάδα του 2026 έχει φτάσει στο σημείο να χρειάζεται μια πλατφόρμα φιλοξενίας για να μπορέσουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές να βρουν στέγη στα νησιά όπου υπηρετούν.

Η πρωτοβουλία μπορεί πράγματι να προσφέρει μια προσωρινή ανάσα σε κάποιους εργαζόμενους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής που καλείται να εργαστεί στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στην Ίο, στη Ρόδο ή στην Τήνο χρειάζεται άμεσα μια λύση. Όμως μια κυβέρνηση δεν κρίνεται από το αν μπορεί να εξασφαλίσει μια προσωρινή φιλοξενία δύο μηνών. Κρίνεται από το αν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αποτυχία.

Το πρόβλημα της στέγης στα τουριστικά νησιά είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Οι τοπικές κοινωνίες, οι εργαζόμενοι και οι φορείς υγείας προειδοποιούν διαρκώς ότι η εκρηκτική αύξηση των τουριστικών μισθώσεων έχει περιορίσει τις διαθέσιμες κατοικίες για μόνιμους εργαζόμενους.

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό: γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παράλογη εξίσωση. Ο μισθός του Δημοσίου πρέπει να ανταγωνιστεί τις τιμές μιας τουριστικής αγοράς που απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλότερης αγοραστικής δύναμης.

Σε δημοφιλή νησιά, το ενοίκιο ενός απλού σπιτιού μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη μετακίνηση ενός νέου γιατρού ή νοσηλευτή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες που αναζητούν απεγνωσμένα κατοικία ή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν θέσεις επειδή το κόστος ζωής υπερβαίνει τις αποδοχές τους.

Η κυβέρνηση, όμως, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος, αλλά απλά εστιάζει στο σύμπτωμα, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αντί για ένα μόνιμο πρόγραμμα κατασκευής ή διάθεσης κατοικιών για υγειονομικούς στα νησιά, αντί για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, αντί για μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, η λύση είναι μια προσωρινή συμφωνία δύο μηνών.

Δηλαδή το κράτος δεν λέει: «Δημιουργούμε μόνιμες υποδομές για τους ανθρώπους του ΕΣΥ».

Λέει: «Βρήκαμε μια προσωρινή στέγη μέχρι να περάσει η τουριστική περίοδος».

Αλλά το πρόβλημα δεν τελειώνει τον Σεπτέμβριο.

Τον Οκτώβριο θα υπάρχουν ξανά γιατροί που πρέπει να υπηρετήσουν στα νησιά. Τον Νοέμβριο θα υπάρχουν ξανά νοσηλευτές που θα πρέπει να στελεχώσουν τα Κέντρα Υγείας. Τον επόμενο Μάιο θα ξαναέρθει η ίδια αγωνία για το αν θα βρεθεί προσωπικό.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται μόνο ανακαινισμένα κτίρια, χρειάζεται ανθρώπους. Αλλά ο πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του αναφέρεται κυρίως στις ανακαινίσεις νοσοκομειακών μονάδων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι υποδομές ασφαλώς έχουν σημασία.

Όμως ένα σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν λειτουργεί μόνο του.

Ένα χειρουργείο δεν χειρουργεί χωρίς γιατρούς.

Μια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δεν προσφέρει υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό.

Η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει το ΕΣΥ μέσα από έργα, κτίρια και αριθμούς. Οι εργαζόμενοι όμως γνωρίζουν ότι η πραγματική κρίση βρίσκεται στο ανθρώπινο δυναμικό: στις ελλείψεις, στις εξαντλητικές βάρδιες, στις χαμηλές αποδοχές και πλέον στη δυσκολία ακόμη και της στοιχειώδους στέγασης.

Στην ίδια ανάρτηση παρουσιάζονται από τον πρωθυπουργό και τα στοιχεία από την αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών, με την κυβέρνηση να επικαλείται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.

Η άποψη των ασθενών είναι ασφαλώς σημαντική. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν μπορεί να αγνοηθεί: τα θετικά στοιχεία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην υπερπροσπάθεια των ανθρώπων του ΕΣΥ, οι οποίοι κρατούν καθημερινά όρθιο το σύστημα παρά τις δυσκολίες.

Δεν είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης να λειτουργεί ένα σύστημα επειδή οι εργαζόμενοι κάνουν υπερβάσεις. Η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει τις συνθήκες ώστε να μην χρειάζεται να υπερβαίνουν συνεχώς τα όριά τους.

Εν κατακλείδι χρειάζεται σχέδιο, όχι επικοινωνιακές δηλώσεις. Το πρόβλημα της στέγης στα νησιά απαιτεί πολιτική βούληση.

Χρειάζονται δημόσιες κατοικίες για γιατρούς και νοσηλευτές, αξιοποίηση δημοτικών και κρατικών ακινήτων, κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, ειδικά προγράμματα για εργαζόμενους σε κρίσιμες υπηρεσίες, ουσιαστικές παρεμβάσεις στις περιοχές όπου η τουριστική πίεση έχει εκτοξεύσει το κόστος κατοικίας.

Όλα αυτά όμως απαιτούν σχεδιασμό και σύγκρουση με μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια: την πλήρη εμπορευματοποίηση της κατοικίας σε περιοχές όπου πλέον κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς προσωπικό οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια συνεργασία με την Airbnb.org ως απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί την πιο καθαρή απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης του να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που γνωρίζει εδώ και χρόνια.

Γιατί όταν ένα κράτος χρειάζεται μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας φιλοξενίας για να στεγάσει τους ανθρώπους που κρατούν όρθια τη δημόσια υγεία, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη μιας ακόμη προσωρινής λύσης. Το πρόβλημα είναι η απουσία πολιτικής.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η ομολογία Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες
Γιάννης Τριήρης: Η ομολογία Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες 31 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια

Γιάννης Τριήρης: Οι «μειώσεις» που δεν μειώνουν την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι «μειώσεις» που δεν μειώνουν την ακρίβεια

Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση

Γιάννης Τριήρης: Πρώτοι στα κυβερνητικά πανηγύρια τελευταίοι στην ποιότητα ζωής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρώτοι στα κυβερνητικά πανηγύρια τελευταίοι στην ποιότητα ζωής

ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;

ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη