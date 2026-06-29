Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-ΑΠΕ), αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο τον χρόνο κατάθεσής του όσο και το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητά του.

Το νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ τίθεται σε διαβούλευση σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της χωροθέτησης έργων ΑΠΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η διαδικασία αναθεώρησής του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019, ωστόσο καθυστέρησε σημαντικά, με αποτέλεσμα να εισάγεται προς διαβούλευση επτά χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη θέσπιση του ισχύοντος πλαισίου του 2008.

Ειδικά στα χερσαία αιολικά, η εγκατεστημένη ισχύς υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο του ΕΣΕΚ για το 2030 και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του αντίστοιχου στόχου για το 2050.

Στην πράξη, πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο, έχει ήδη δεσμευθεί σχεδόν το σύνολο της απαιτούμενης ισχύος για το 2030 και περίπου το 73% του στόχου για το 2050. Παράλληλα, οι μεταβατικές διατάξεις της προτεινόμενης ΚΥΑ επιτρέπουν την υλοποίηση έργων με βάση το προηγούμενο καθεστώς ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς το πραγματικό ρυθμιστικό αποτύπωμα που θα έχει το νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ.

Σημαντικές είναι οι επισημάνσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), καθώς υποστηρίζεται ότι δεν παρατίθενται επαρκή μετρήσιμα επιστημονικά στοιχεία ούτε τεκμηριώνεται επαρκώς το σύνολο των συμπερασμάτων της, όπως απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Την ίδια στιγμή, δεν προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση για ήδη επιβαρυμένες ενεργειακά περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Νότια Εύβοια, ενώ αναδεικνύεται και το ευρύτερο ζήτημα της απουσίας ενός συνεκτικού και δεσμευτικού Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Με την ερώτησή του, ο Μίλτος Ζαμπάρας ζητά από το ΥΠΕΝ συγκεκριμένα στοιχεία για τα αιολικά έργα που εξαιρούνται από την εφαρμογή του νέου πλαισίου, διευκρινίσεις για τις μεταβατικές διατάξεις και τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών, καθώς και σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα μικρά νησιά, τα έργα αντλησιοταμίευσης, τις επιβαρυμένες περιοχές, τη ΣΜΠΕ και την απουσία ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

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