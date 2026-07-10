ΚΚΕ: Κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά

Μάλιστα, αυτή η “μείωση” δεν θα γίνει άμεσα, αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου, για να προλάβουν να ληστέψουν τους εργαζόμενους που θα πάνε έστω λίγες μέρες διακοπές.
Την ίδια ώρα η λήξη της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα της κυβέρνησης στο τσακισμένο εισόδημα των αγροτών, των επαγγελματιών και των λαϊκών οικογενειών, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει.
Απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης και τα “κοστολογημένα” προγράμματα της βολικής αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι μία και την προβάλλει μόνο το ΚΚΕ: να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει έστω και ανάσες ανακούφισης ο λαός!