ΚΚΕ: Κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά

Μόνο κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού ότι τα διυλιστήρια, που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας αυτό το διάστημα, θα “συμβάλλουν” με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, τη στιγμή που όποιος χρησιμοποιεί αυτοκίνητο γνωρίζει ότι αυτή έχει παγιωθεί τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά ακριβότερα από εκεί που ήταν πριν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, αυτή η “μείωση” δεν θα γίνει άμεσα, αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου, για να προλάβουν να ληστέψουν τους εργαζόμενους που θα πάνε έστω λίγες μέρες διακοπές.

Την ίδια ώρα η λήξη της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα της κυβέρνησης στο τσακισμένο εισόδημα των αγροτών, των επαγγελματιών και των λαϊκών οικογενειών, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει.

Απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης και τα “κοστολογημένα” προγράμματα της βολικής αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι μία και την προβάλλει μόνο το ΚΚΕ: να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει έστω και ανάσες ανακούφισης ο λαός!