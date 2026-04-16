Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 11:42

Τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων στην ΕΕ για τη συντονισμένη στήριξη των αγροτών της σε περιόδους κρίσης, ζητεί μ' ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης. Επίσης, ζητεί «την ενίσχυση της έρευνας σε εναλλακτικές τεχνολογίες λίπανσης, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή μας από τρίτες χώρες».

Στην ερώτηση του ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι «τόσο η ενεργειακή κρίση του 2022, όσο και ο πρόσφατος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, έχουν αποδείξει ότι οι διαταραχές παροχής φυσικού αερίου προς την ΕΕ, επηρεάζουν, εκτός των άλλων, άμεσα την παραγωγή και διάθεση λιπασμάτων (το 2022, έκλεισε το 70% των ευρωπαϊκών εργοστασίων). Αποτέλεσμα, η εκτίναξη του κόστους αγροτικής παραγωγής αλλά κυρίως η απειλή της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικαλείται την Ισπανία, η οποία, όπως τονίζει, «πρόσφατα ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, ζητώντας τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την αποτροπή μελλοντικών κρίσεων και επενδύσεις στην έρευνα για εναλλακτικές μορφές λίπανσης. Ταυτόχρονα, στηρίζει τους αγρότες της με οικονομικά μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους των λιπασμάτων».

Αντίθετα, σημειώνει, «στην Ελλάδα, τα μέτρα που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση είναι ασήμαντης κλίμακας και δεν επαρκούν για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος».

