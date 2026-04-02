Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβη χθες, Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, στο Ριάντ, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν (Khalid bin Salman) .

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και τη στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας. Κατά τη συνάντηση, ο Πρίγκηπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις όπου στρατοπεδεύει η ΕΛΔΥΣΑ στην περιοχή Γιανμπού (Yanbu), όπου ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διοικητή της για την αποστολή της.

Στον χαιρετισμό του προς τα στελέχη που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Καλησπέρα σας! Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ απόψε. Υπάρχει μια ομιλία μπροστά μου, θα μου επιτρέψετε να μη τη διαβάσω καθόλου. Θέλω να σας πω κατ’ αρχήν ότι στο Ριάντ λίγο πριν, είδα τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ο αδελφός του Πρίγκιπα διαδόχου. Μου είπε τα θερμότερα λόγια για την παρουσία μας εδώ, για την παρουσία σας εδώ, διότι καταφέρατε – όπως ακούσατε κι εσείς πριν και όπως μου είπαν οι Σαουδάραβες Αξιωματικοί στο αεροδρόμιο που με υποδέχθηκαν -η εικόνα που έχετε αφήσει είναι εξαιρετική.

Επίσης είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα που καταφέρατε πριν από λίγες ημέρες. Εξέφρασα δημοσίως την ευαρέσκεια της χώρας γι’ αυτό το οποίο καταφέρατε και σας απέδωσα δημοσίως συγχαρητήρια γι’ αυτό. Αυτό το οποίο αποκτά η Πατρίδα από την παρουσία σας εδώ είναι εμπειρία, πέραν απ’ ό,τι σημαίνει για την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, τις διεθνείς μας σχέσεις. Και η εμπειρία σας, μας είναι απαραίτητη όπως βλέπετε.

Ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς, η ελπίδα μας ότι θα ζήσουμε εν ειρήνη σ’ αυτόν τον πλανήτη, δεν πραγματοποιείται. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, υποχωρεί το Δίκαιο, επικρατεί η ισχύς. Όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα η οποία αντιμετωπίζει υπαρκτή και εκπεφρασμένη απειλή. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη κατά της οποίας να έχει απευθυνθεί και να υφίσταται ενεργή απειλή πολέμου.

Κατά συνέπεια η εμπειρία σας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η εμπειρία στο πεδίο, η εμπειρία υπό πραγματικές συνθήκες.

Η δυνατότητά μου να εκφράσω την ευαρέσκεια της χώρας απέναντί σας, γι’ αυτό που καταφέρατε πριν από λίγες ημέρες, προβλέπεται ως Έπαινος. Το ΣΑΓΕ λοιπόν θα μου εισηγηθεί και θα υπογράψω τη σχετική Απόφαση με την οποία σας απονέμεται Έπαινος γι’ αυτό το οποίο καταφέρατε.

Προσωπικά, επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για εσάς, υπερήφανος για την παρουσία μας, υπερήφανος για την επίδειξη της σημαίας μας, υπερήφανος για τις δυνατότητες της Πατρίδας μας.

Πέρα απ’ όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα ξαναειδωθούμε μέχρι το Πάσχα, παρότι θα είμαι στην περιοχή ίσως την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ στην καθεμιά, στον καθένα από εσάς, Καλή Ανάσταση, ό,τι καλό, γρήγορα να είστε πάλι με τις οικογένειές σας. Ξέρω βεβαίως ότι εδώ βρίσκεστε επειδή κι εσείς το έχετε επιλέξει αλλά και τις Άγιες Ημέρες, φαντάζομαι ότι ο καθένας σκέφτεται το σπίτι του και την οικογένειά του.

Να είστε πάντα γεροί, ασφαλείς και η Πατρίδα είναι υπερήφανη για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα μου επιτρέψετε επίσης, δεν είστε τόσοι πολλοί, θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους, μία-μία και έναν-έναν. Θα ήθελα να σας πω «χρόνια πολλά» και «Καλή Ανάσταση» από κοντά κι όχι μέσω ενός μικροφώνου».

(*Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)