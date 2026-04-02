Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 10:13

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβη χθες, Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, στο Ριάντ, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν (Khalid bin Salman).

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, τις προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και τη στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας. Κατά τη συνάντηση, ο Πρίγκηπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις όπου στρατοπεδεύει η ΕΛΔΥΣΑ στην περιοχή Γιανμπού (Yanbu), όπου ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διοικητή της για την αποστολή της.

Στον χαιρετισμό του προς τα στελέχη που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Καλησπέρα σας! Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ απόψε. Υπάρχει μια ομιλία μπροστά μου, θα μου επιτρέψετε να μη τη διαβάσω καθόλου. Θέλω να σας πω κατ’ αρχήν ότι στο Ριάντ λίγο πριν, είδα τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι ο αδελφός του Πρίγκιπα διαδόχου. Μου είπε τα θερμότερα λόγια για την παρουσία μας εδώ, για την παρουσία σας εδώ, διότι καταφέρατε – όπως ακούσατε κι εσείς πριν και όπως μου είπαν οι Σαουδάραβες Αξιωματικοί στο αεροδρόμιο που με υποδέχθηκαν -η εικόνα που έχετε αφήσει είναι εξαιρετική.

Επίσης είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα που καταφέρατε πριν από λίγες ημέρες. Εξέφρασα δημοσίως την ευαρέσκεια της χώρας γι’ αυτό το οποίο καταφέρατε και σας απέδωσα δημοσίως συγχαρητήρια γι’ αυτό. Αυτό το οποίο αποκτά η Πατρίδα από την παρουσία σας εδώ είναι εμπειρία, πέραν απ’ ό,τι σημαίνει για την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, τις διεθνείς μας σχέσεις. Και η εμπειρία σας, μας είναι απαραίτητη όπως βλέπετε.

Ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς, η ελπίδα μας ότι θα ζήσουμε εν ειρήνη σ’ αυτόν τον πλανήτη, δεν πραγματοποιείται. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, υποχωρεί το Δίκαιο, επικρατεί η ισχύς. Όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα η οποία αντιμετωπίζει υπαρκτή και εκπεφρασμένη απειλή. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη κατά της οποίας να έχει απευθυνθεί και να υφίσταται ενεργή απειλή πολέμου.

Κατά συνέπεια η εμπειρία σας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η εμπειρία στο πεδίο, η εμπειρία υπό πραγματικές συνθήκες.

Η δυνατότητά μου να εκφράσω την ευαρέσκεια της χώρας απέναντί σας, γι’ αυτό που καταφέρατε πριν από λίγες ημέρες, προβλέπεται ως Έπαινος. Το ΣΑΓΕ λοιπόν θα μου εισηγηθεί και θα υπογράψω τη σχετική Απόφαση με την οποία σας απονέμεται Έπαινος γι’ αυτό το οποίο καταφέρατε.

Προσωπικά, επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για εσάς, υπερήφανος για την παρουσία μας, υπερήφανος για την επίδειξη της σημαίας μας, υπερήφανος για τις δυνατότητες της Πατρίδας μας.

Πέρα απ’ όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα ξαναειδωθούμε μέχρι το Πάσχα, παρότι θα είμαι στην περιοχή ίσως την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ στην καθεμιά, στον καθένα από εσάς, Καλή Ανάσταση, ό,τι καλό, γρήγορα να είστε πάλι με τις οικογένειές σας. Ξέρω βεβαίως ότι εδώ βρίσκεστε επειδή κι εσείς το έχετε επιλέξει αλλά και τις Άγιες Ημέρες, φαντάζομαι ότι ο καθένας σκέφτεται το σπίτι του και την οικογένειά του.

Να είστε πάντα γεροί, ασφαλείς και η Πατρίδα είναι υπερήφανη για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα μου επιτρέψετε επίσης, δεν είστε τόσοι πολλοί, θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους, μία-μία και έναν-έναν. Θα ήθελα να σας πω «χρόνια πολλά» και «Καλή Ανάσταση» από κοντά κι όχι μέσω ενός μικροφώνου».

(*Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης 02 Απριλίου 2026
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια

ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται

ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Το Ιράν θα υποστεί «εξαιρετικά σκληρά» χτυπήματα τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο του ΔΣ του ΕΕΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο