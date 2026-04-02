Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης

Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 08:23

Σε δήλωση για την αύξηση του κατώτατου μισθού προέβη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι τα μέτρα που ενεργοποιούνται δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση στον κατώτατο μισθό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που φτάνει στα 920 ευρώ, ενισχύοντας άμεσα το εισόδημα των εργαζομένων και στηρίζοντας την αγοραστική τους δύναμη σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα νέο πλέγμα μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών. Θεσπίζεται οριζόντια επιδότηση καυσίμων 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης. Επίσης, σε λίγες ημέρες θα δοθεί το Fuel Pass, που ισοδυναμεί με 36 λεπτά το λίτρο και καλύπτει 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων. Προβλέπεται ακόμη επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να προστατευθούν οι νησιώτες και οι μετακινήσεις των πολιτών.

Αυτό δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης.

Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για όσο χρειαστεί, με υπευθυνότητα και με στόχο να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, να κρατήσουμε τη χώρα σταθερή και να διατηρήσουμε τη συνοχή της κοινωνίας».

