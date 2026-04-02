Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης

Σε δήλωση για την αύξηση του κατώτατου μισθού προέβη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι τα μέτρα που ενεργοποιούνται δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση στον κατώτατο μισθό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που φτάνει στα 920 ευρώ, ενισχύοντας άμεσα το εισόδημα των εργαζομένων και στηρίζοντας την αγοραστική τους δύναμη σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα νέο πλέγμα μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών. Θεσπίζεται οριζόντια επιδότηση καυσίμων 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης. Επίσης, σε λίγες ημέρες θα δοθεί το Fuel Pass, που ισοδυναμεί με 36 λεπτά το λίτρο και καλύπτει 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων. Προβλέπεται ακόμη επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να προστατευθούν οι νησιώτες και οι μετακινήσεις των πολιτών.

Αυτό δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης.

Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για όσο χρειαστεί, με υπευθυνότητα και με στόχο να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, να κρατήσουμε τη χώρα σταθερή και να διατηρήσουμε τη συνοχή της κοινωνίας».