Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο – μια επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται "πράσινη μετάβαση"

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο – μια επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται "πράσινη μετάβαση"

Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 15:04

Οκτώ βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πέτης Πέρκα, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο, αναδεικνύοντας σοβαρές περιβαλλοντικές, επιστημονικές και θεσμικές ανησυχίες.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική επιλογή προώθησης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τονίζοντας ότι δεν συνιστά πραγματική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά μια πολιτική που μεταθέτει το πρόβλημα χρονικά και γεωγραφικά, χωρίς να μειώνει τις εκπομπές στην πηγή.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση αφορά στο έργο στον Πρίνο, το οποίο παρουσιάζεται ως «πράσινη υποδομή», ενώ –όπως επισημαίνεται– υλοποιείται από εταιρεία εξόρυξης υδρογονανθράκων και συνοδεύεται από σημαντική δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για επένδυση υψηλού κόστους που λειτουργεί ως άλλοθι για τη συνέχιση της ρύπανσης, αντί για ένα συνεκτικό σχέδιο απανθρακοποίησης.

Παράλληλα, αναδεικνύονται οι σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι του έργου, ιδίως σε μια σεισμογενή περιοχή, καθώς και η πιθανότητα διαρροών CO₂, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα και την τοπική οικονομία. Τονίζεται επίσης ότι το έργο χωροθετείται σε περιοχή Natura 2000, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έντονη κοινωνική αντίδραση στην περιοχή, με κινητοποιήσεις κατοίκων και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στοιχείο που –όπως σημειώνεται– καταδεικνύει σοβαρό έλλειμμα κοινωνικής νομιμοποίησης του έργου.

Οι βουλευτές ασκούν επίσης κριτική στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), επισημαίνοντας ότι δεν περιλαμβάνει επαρκή και ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των κινδύνων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εκπομπών (scope 3), κατά παράβαση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών προτύπων και της σύγχρονης νομολογίας.

Επιπλέον, τίθεται ζήτημα συμβατότητας του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα, καθώς και με την αρχή της προφύλαξης, δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας και των αβεβαιοτήτων που το συνοδεύουν.

Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο σχετικά με:

  • την πραγματική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας CCS,
  • την ασφάλεια του έργου και τον κίνδυνο διαρροών,
  • την πληρότητα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης,
  • τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές,
  • καθώς και τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την απανθρακοποίηση.

Όπως υπογραμμίζουν, το έργο του Πρίνου δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως «πράσινη μετάβαση», αλλά συνιστά μια επιλογή με σοβαρές αβεβαιότητες, η οποία απαιτεί αυξημένη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστικό δημοκρατικό έλεγχο.

Οι βουλευτές καλούν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το έργο, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των επόμενων γενεών.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση ΕΔΩ

Επανακατάθεση τροπολογιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πάταξη της ακρίβειας
Κυρ. Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ενεργοποιούνται σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαρκούς στήριξης 02 Απριλίου 2026
