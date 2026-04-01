Στ. Παπασταύρου: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών – να εξαιρεθούν, ως εφάπαξ παρεμβάσεις, από τον δημοσιονομικό δείκτη καθαρών δαπανών

Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και στοχευμένη αντίδραση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά την τοποθέτησή του στην άτυπη βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε μαζί με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο, όπου συζητήθηκε η συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή κατάσταση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από δύο εβδομάδες συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση δείχνει πως υπάρχει ήδη πρόοδος. Στη συνάντησή μας τότε υπήρξαν πολλές φωνές που εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τη διάρκεια της κρίσης και την (μη) ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει πως διαμορφώνεται συναίνεση στους κόλπους της ΕΕ, στη βάση τεσσάρων βασικών αρχών: «Πρώτον, πρέπει να δράσουμε ενωμένοι. Δεύτερον, να υπάρχει συντονισμός, αλλά και ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Τρίτον, τα μέτρα να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Και τέταρτον, να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μας».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες των πολιτών, καθώς βρισκόμαστε πλέον τέσσερα χρόνια μετά την προηγούμενη κρίση και διακυβεύονται τόσο η κοινωνική συνοχή όσο και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε «τα προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για την ενέργεια να εξαιρεθούν από τον δείκτη καθαρών δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου, ως εφάπαξ παρεμβάσεις».

«Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι κανόνες του ETS, χωρίς όμως αυτή η συζήτηση να εκτρέψει τη στρατηγική διαφοροποίησης που ήδη υλοποιούμε -στις ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση, στα δίκτυα- την οποία στηρίζουμε πλήρως», είπε, προσθέτοντας ότι, παράλληλα, «αναμένουμε το πακέτο μέτρων για την ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως όσον αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες».

«Όσον αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο δίλημμα σχετικά με την αποθήκευση: είτε θα κινηθούμε άμεσα, αποδεχόμενοι υψηλότερες τιμές, για να διασφαλίσουμε την επάρκεια για τον επόμενο χειμώνα, είτε θα περιμένουμε ελπίζοντας σε χαμηλότερες τιμές, διακινδυνεύοντας, ωστόσο, νέες αυξήσεις στις τιμές και έναν πιο δύσκολο χειμώνα», τόνισε ο Υπουργός.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα. Όχι με λόγια, αλλά με αποφάσεις. Όχι με δισταγμό, αλλά με αποφασιστικότητα και βούληση. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.