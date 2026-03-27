ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 11:08

Κοινή ανακοίνωση Φραγκίσκου Παρασύρη, Βουλευτή – υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και του Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Σε μια επίδειξη πολιτικής αναλγησίας και λογιστικής ακροβασίας, η Κυβέρνηση εμφάνισε ως «πακέτο στήριξης 300 εκατ. ευρώ» μέτρα που δεν απαντούν ούτε στην έκταση της ακρίβειας ούτε στην πίεση που δέχεται η Ελληνική κοινωνία.

Χρησιμοποιεί ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, παρουσιάζοντας ότι η ίδια παρέχει μια ενίσχυση που όμως το μεγαλύτερο της μέρος προέρχεται από χρήματα που πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες στην αντλία και από άλλα έκτακτα έσοδα:

  • Τα 100 εκατ. ευρώδεν είναι συμβολή του κράτους, αλλά θα προέλθουν από την έκτακτη φορολόγηση κερδών από τα τυχερά παίγνια
  • Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα φέρνει πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ. Το κράτος έχει ήδη εισπράξει περισσότερα και θα συνεχίσει να εισπράττει όσο διαρκεί η κρίση. Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ακόμη και με τα μέτρα που ανακοίνωσε, αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία επιπλέον 70 εκατ. ευρώ.

Αν συνυπολογιστούν τα ποσά αυτά, τότε το πραγματικό κόστος των μέτρων για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου, είναι κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ!

Την ίδια ώρα, αφήνει ακάλυπτους κρίσιμους τομείς που πλήττονται από την κρίση. Δεν κάνει τίποτα για το υγραέριο, που αφορά άμεσα τη μεταποίηση και την εστίαση. Επίσης, αδιαφορεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια χώρα που καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ένδειας θέρμανσης και βρίσκεται στις 10 ακριβότερες χώρες της ΕΕ-27 στα καύσιμα.

Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες για τους δικαιούχους είναι περίπλοκες και δύσχρηστες για πολλούς, όπως οι συνταξιούχοι, με κίνδυνο να μην απορροφηθεί πλήρως το επιδοτούμενο ποσό. Για δε τις οικογένειες με παιδιά θα λειτουργήσει ως ένα απλό φιλοδώρημα. Τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει μέχρι 25 ευρώ για δύο μήνες, ενώ 800.000 πολίτες δεν πρόκειται να καλυφθούν καθόλου.

Αν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να καλύψει όλους τους πολίτες με ένα πραγματικό κρατικό κόστος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, με μια ελάφρυνση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 36 λεπτών στην αμόλυβδη.

Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική πλήττει την αγορά, τις εταιρείες εμπορίας και τους πρατηριούχους, μειώνοντας το περιθώριο τζίρου τους κατά 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 20% στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, αν προκύψουν.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί ανέπαφα τα φορολογικά έσοδα, με το βλέμμα στις προεκλογικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ και όχι στην άμεση ανακούφιση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησαν σε γενναίες, οριζόντιες μειώσεις φόρων, όμως η δική μας κυβέρνηση προχωρά σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και μετακύλιση του βάρους στους ασθενέστερους.

Το ΠΑΣΟΚ στέκεται καθαρά απέναντι σε αυτή την πολιτική, γιατί είναι κοινωνικά άδικη και αναπτυξιακά κοντόφθαλμη.

Η κοινωνία χρειάζεται πολιτική αλλαγή και μια κυβέρνηση που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής 27 Μαρτίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ 27 Μαρτίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

