ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 14:34

Τον καθοριστικό ρόλο της ναυπηγικής βιομηχανίας στη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, ασφάλειας και ανεξαρτησίας της Ελλάδας και της Ευρώπης ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026.

Συμμετέχοντας στη θεματική ενότητα με αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών υποδομών, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων, ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι «τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας», σημειώνοντας πως χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική υποστήριξη της ενεργειακής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, τα ναυπηγεία αποτελούν βασικό κρίκο των παγκόσμιων ενεργειακών αλυσίδων, καθώς σε αυτά κατασκευάζονται, επισκευάζονται και αναβαθμίζονται τα πλοία και τα πλωτά μέσα μέσω των οποίων μεταφέρονται ενεργειακά και άλλα κρίσιμα αγαθά, ενώ παράλληλα μπορούν να εξελιχθούν σε χώρους παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύγχρονη εποχή τα ναυπηγεία δεν περιορίζονται στον ρόλο των μονάδων επισκευών, αλλά μετασχηματίζονται σε βιομηχανικούς και τεχνολογικούς κόμβους κρίσιμους για την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό των ναυπηγείων του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies σε Ελευσίνα και Σύρο, τονίζοντας ότι η γεωγραφική τους θέση συνδέεται με υψηλή γεωπολιτική αξία και με κομβικές ενεργειακές διαδρομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές επιλογές της χώρας για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι μεγάλες σύγχρονες ενεργειακές λύσεις με έμφαση στις θαλάσσιες υποδομές περνούν πλέον υποχρεωτικά μέσα από τη ναυπηγική βάση. Σε αυτές περιλαμβάνονται πλωτές πλατφόρμες παραγωγής ενέργειας, μονάδες LNG-to-Power, έργα υπεράκτιας ενέργειας, καθώς και νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται διεθνώς, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR) και οι πλωτές ενεργειακές μονάδες.

Ο κ. Ξενοκώστας έκανε λόγο για μετάβαση από τον όρο «ενεργειακός μετασχηματισμός» στην έννοια της «ενεργειακής αναβάθμισης», επισημαίνοντας ότι στην επόμενη φάση της οικονομίας και της γεωπολιτικής η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί σημαντικά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όποιος δεν προσαρμοστεί εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις «θα μείνει εκτός».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες υλοποίησης μεγάλων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της ONEX υπογράμμισε το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου τα ναυπηγεία ανήκαν κυρίως σε κράτη ή τράπεζες, σήμερα η ανάπτυξή τους στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια μεγάλης κλίμακας, τα οποία απαιτούν διαρκή επικαιροποίηση και ταχύτητα αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον διεθνή ανταγωνισμό, επισημαίνοντας ότι το πεδίο δεν περιορίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καθορίζεται κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ, όπου υφίστανται ισχυρότεροι μηχανισμοί κρατικής ενίσχυσης και επιδότησης. Όπως είπε, το γεγονός αυτό δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές και δυτικές βιομηχανίες στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια αγορά κινείται με ρυθμούς που δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις. Όπως σημείωσε, τα επενδυτικά έργα που υλοποιεί η ONEX από το 2018 και μετά προχώρησαν χωρίς διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχορήγησης ή επιδότησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου.

Αναφερόμενος στον τρόπο ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων, ο κ. Ξενοκώστας πρότεινε αλλαγή φιλοσοφίας στον σχεδιασμό, με αδειοδοτήσεις και μελέτες που θα εξελίσσονται παράλληλα με την παραγωγή, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Όπως είπε, για να ολοκληρωθούν τέτοιου μεγέθους έργα εντός 12 έως 24 μηνών, θα πρέπει όλα τα κρίσιμα ζητήματα να έχουν επιλυθεί εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου.

Αναφορικά με τον στόχο της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, επισήμανε ότι τα ναυπηγεία μπορούν να διαδραματίσουν πολλαπλό ρόλο: από την υποστήριξη και συντήρηση κρίσιμων πλωτών μέσων, έως την κατασκευή μεγάλων θαλάσσιων ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση του εγχώριου βιομηχανικού και τεχνολογικού αποτυπώματος, ώστε το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεων να παραμένει στη χώρα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στρατηγική σημασία της υπεράκτιας ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι μετά το 2030 η παγκόσμια τάση στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη θάλασσα, καθώς στην ξηρά παρατηρούνται συχνά καθυστερήσεις λόγω πολιτικών και διαδικαστικών περιορισμών.

Κλείνοντας, ο κ. Ξενοκώστας χαρακτήρισε τα ναυπηγεία «το εργοστάσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας» και επανέλαβε ότι αποτελούν τον «θυροφύλακα της ενεργειακής ανεξαρτησίας», υπογραμμίζοντας πως το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα. Όπως ανέφερε, η ενέργεια δεν αποτελεί πλέον μόνο βασικό παράγοντα βιομηχανικής υπεροχής και βιοτικού επιπέδου, αλλά έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό συντελεστή παραγωγής γνώσης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των data centers.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση 30 Ιανουαρίου 2026
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση 30 Ιανουαρίου 2026
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές

Θεοδωρικάκος: Η νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος μας

Στρατηγικός ενεργειακός κόμβος η Ελευσίνα -Αμερικανική στήριξη στη διεύρυνση του λιμανιού της ONEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατηγικός ενεργειακός κόμβος η Ελευσίνα -Αμερικανική στήριξη στη διεύρυνση του λιμανιού της ONEX

Στ. Παπασταύρου: Η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται και με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται και με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και στηρίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και στηρίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία

Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο: Mνημόνιο συνεργασίας με την Onex Shipyards – Το μήνυμα στήριξης των ΗΠΑ μέσω της DFC
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο: Mνημόνιο συνεργασίας με την Onex Shipyards – Το μήνυμα στήριξης των ΗΠΑ μέσω της DFC