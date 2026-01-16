ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 14:26

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η σχεδιαζόμενη ίδρυση και εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας έχει προκαλέσει έντονη και καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών της φορέων. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λιγνίτη και συνοδών έργων, όπως μονάδα θραύσης, σε έκταση περίπου 370 στρεμμάτων, εντός Οριστικής Παραχώρησης συνολικής έκτασης άνω των 8.260 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει εκτάσεις εντός και πέριξ οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας και γειτονικών κοινοτήτων.

Η προτεινόμενη δραστηριότητα χωροθετείται σε άμεση γειτνίαση με την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 του Κυπαρισσιακού Κόλπου, που έχει χαρακτηριστεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Προεδρικό Διάταγμα ενώ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των αρμόδιων φορέων, παραβιάζονται και οι προστατευτικές διατάξεις που αφορούν οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923. Οι περιβαλλοντικές και χωροταξικές επιπτώσεις της προτεινόμενης εξόρυξης κρίνονται ιδιαιτέρως σοβαρές, με άμεσες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίασή του στις 13 Ιανουαρίου 2026, τοποθετήθηκε θεσμικά και κατηγορηματικά κατά της εξόρυξης λιγνίτη, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιβαρύνει ουσιωδώς την ποιότητα ζωής και υπονομεύει τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Αντίστοιχα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας εξέδωσε ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε ανοικτή συνεδρίαση με τη συμμετοχή αιρετών, εκπροσώπων φορέων και κατοίκων.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα ίδρυσης και λειτουργίας λιγνιτωρυχείου στη συγκεκριμένη περιοχή δεν απασχολεί για πρώτη φορά την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές. Ήδη από το έτος 2015 τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας είχαν γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά επί αντίστοιχης πρότασης εκμετάλλευσης λιγνίτη στην ίδια περιοχή, απορρίπτοντας πλήρως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ως ασύμβατη με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις επιλογές της τοπικής κοινωνίας.

Η προτεινόμενη λιγνιτική δραστηριότητα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και το Πλαίσιο Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κυπαρισσίας, τα οποία προκρίνουν ως βασικούς άξονες ανάπτυξης τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η επαναφορά της εξόρυξης λιγνίτη αντιβαίνει στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εθνική στρατηγική απολιγνιτοποίησης, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τη σύγχρονη ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική.

Η καθολική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής καταδεικνύει ότι η σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση λιγνίτη στερείται κοινωνικής αποδοχής και έρχεται σε σύγκρουση με τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής και την ανάγκη προστασίας ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να λάβει υπόψη τις ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις των θεσμικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιστημονικών φορέων της περιοχής κατά την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;
  2. Πώς τεκμηριώνεται η συμβατότητα της προτεινόμενης λιγνιτικής δραστηριότητας με την εθνική πολιτική απολιγνιτοποίησης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την κλιματική αλλαγή;
  3. Έχει εξεταστεί επαρκώς η επίδραση του έργου στο καθεστώς προστασίας της περιοχής Natura 2000 του Κυπαρισσιακού Κόλπου και στις προστατευτικές διατάξεις για οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923;
  4. Προτίθεται να απορρίψει τη συγκεκριμένη ΜΠΕ και να διασφαλίσει ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής θα εναρμονίζεται με τις επιλογές και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας;

Οι Ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

