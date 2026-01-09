Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 15:34

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έντονες αντιδράσεις και σοβαρούς προβληματισμούς έχει προκαλέσει στους παραγωγούς η προδημοσίευση της πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης Π3-70-5.1 «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, η οποία αφορά την ενίσχυση των ενεργών γεωργών με αρόσιμες καλλιέργειες βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και κινόα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός της Δράσης αποδεικνύεται προβληματικός και εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες εφαρμογής. Ειδικότερα, σχετικά με την τιμή βάσης του αποτυπώματος άνθρακα, αναφέρεται ότι «ως Μονάδα τιμής βάσης του αποτυπώματος άνθρακα είναι το ένα (1) kg CO2 eq/ha ή το ένα (1) kg CO2 eq/tn παραγόμενου προϊόντος και οι δικαιούχοι θα έχουν τη ευχέρεια να επιλέξουν μια από τις δύο μονάδες». Αυτή η δυνατότητα επιλογής της Μονάδας τιμής βάσης του αποτυπώματος άνθρακα μεταξύ του ενός (1) kg CO2 eq/ha ή το eνός (1) kg CO2 eq/tn παραγόμενου προϊόντος, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της Δράσης.. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση επιλογής της μονάδας τιμής ανά εκτάριο οι παραγωγοί αποδεσμεύονται από την υποχρέωση παραγωγής ακόμη και ελαχίστων ποσοτήτων προϊόντων και ενισχύονται αποκλειστικά για την μείωση των εισροών στις καλλιέργειες με βάση την έκταση τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και χωρίς να πλέον να διασφαλίζεται η ουσιαστική και μετρήσιμη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της συνολικής αγροτικής παραγωγής.

Επίσης, για τον ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας δεν έχουν ληφθεί υπόψη βασικά σημεία της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καλλιεργούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια με την ίδια καλλιέργεια για τέσσερα (4) χρόνια (ένα το έτος αναφοράς και τρία κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) για την αειφορική διαχείριση των εδαφών η αμειψισπορά είναι υποχρεωτική, η τετραετής δέσμευση μονοκαλλιέργειας των αγροτεμαχίων όχι μόνο αντίκειται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά οδηγεί υποχρεωτικά και στην παραγωγή μειωμένων ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων.

Επιπλέον, εκτός του ότι οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος το σύνολο της έκτασης με την εντασσόμενη καλλιέργεια και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση κινδυνεύουν να αποκλειστούν από άλλα οικολογικά σχήματα και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια των δεσμεύσεων αυξηθούν οι εκτάσεις με την επιλέξιμη καλλιέργεια, τότε υποχρεούνται να τηρούν τις ίδιες γεωργικές πρακτικές για το σύνολο της έκτασης της επιλέξιμης καλλιέργειας, χωρίς όμως επιπλέον ενίσχυση.

Παράλληλα, προβλέπεται η δέσμευση για «Την Ετήσια έκθεση αποτελέσματος μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα για όλα τα έτη εφαρμογής και με έτος αναφοράς (2025) με βάση το αντίστοιχο λογισμικό», ενώ είναι ανύπαρκτο ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο με όλα τα δεδομένα των αγροτεμαχίων προσαρμοσμένων στην Ελληνική πραγματικότητα.

Πρόσθετα, στις καλλιεργητικές πρακτικές μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα προτείνεται η πρακτική της χλωρής λίπανσης και η χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές, πρακτικές οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένο κόστος το οποίο ξεπερνά ακόμη και το ύψος της ενίσχυσης.

Επειδή το κόστος υλοποίησης των δεσμεύσεων του προγράμματος (Γεωργικός Σύμβουλος, Ψηφιακή Εφαρμογή, καλλιεργητικές πρακτικές κλπ) είναι ιδιαίτερα αυξημένο και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και τα ύψος της ενίσχυσης, λειτουργεί αποτρεπτικά για την συμμετοχή των παραγωγών.

Επειδή το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο της Δράσης χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφών και πρακτικά εφαρμόσιμων τρόπων πιστοποίησης της μείωσης εκπομπών άνθρακα, αντιφατικές απαιτήσεις και ενέχει τον κίνδυνο αποκλεισμού των ενταγμένων αγροτεμαχίων από άλλα οικολογικά και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

Επειδή οι παραγωγοί χρειάζονται σαφείς, εφαρμόσιμες και ενισχυτικές πολιτικές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να τροποποιήσει τις προδιαγραφές της Δράσης ώστε να καταστεί ρεαλιστική, τεχνικά εφαρμόσιμη και συμβατή με άλλα μέτρα της ΚΑΠ;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και λειτουργικού ψηφιακού εργαλείου, προσαρμοσμένου στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και αντικειμενική πιστοποίηση της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κόκκαλης Βασίλειος

