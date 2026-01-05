Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τους συμπαθούντες του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τον κ. Ερντογάν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τους συμπαθούντες του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τον κ. Ερντογάν

Παπασταύρου: Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τους συμπαθούντες του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τον κ. Ερντογάν
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 16:37

Τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σχολίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Δεν ήταν εκφραστής της νομιμότητας. Ήταν ο παραβιάζων τη νομιμότητα. Είχε καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα στη Βενεζουέλα», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «είχε φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε παραβιάσει κάθε έννοια Δημοκρατίας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός έθεσε ξεκάθαρα το πολιτικό διακύβευμα: «Το πραγματικό δίλημμα στη σύλληψη Μαδούρο είναι αν είσαι με τη δικτατορία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία του λαού της Βενεζουέλας». Και συμπλήρωσε «αυτό είναι η επιλογή και τολμώ να πω ότι υπάρχει μια δυσθεώρητη απόσταση μεταξύ της σύλληψης ενός δικτάτορα, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τη Δύση και έχει καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα, και από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια χώρα δηλαδή με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα».

«Κανείς δεν θα χύσει δάκρυα για την σύλληψη Μαδούρο, εκτός από τους συμπαθούντες του Μαδούρο και του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τους λίγους συμμάχους. Ποιος ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του; Ο κύριος Ερντογάν και οι τουρκικές εταιρείες είχαν έντονη εμπορική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεκάδες τόνοι χρυσού του λαού της Βενεζουέλας μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, καθώς και ότι για το καθεστώς Μαδούρο «υπάρχουν στον ΟΗΕ και στην Διεθνή Αμνηστία καταγγελίες για ακρωτηριασμούς, για δολοφονίες, για βασανιστήρια. Συγγνώμη, το δίλημμα είναι δικτατορία ή Δημοκρατία; Η Ελλάδα είναι με τη Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η συμφωνία με τη Chevron βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με στόχο «μέχρι το τέλος Ιανουαρίου» να έχει υπογραφεί η σύμβαση και να έλθει στη Βουλή για κύρωση, προκειμένου να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης το 2026. Για την ExxonMobil, υπογράμμισε ότι «σε 12 με 15 μήνες από τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Πατρίδα μας μετά από 40 χρόνια. Προχωράμε στην ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων. Σε όλα τα σημεία, σε όλους τους τομείς ασκούμε στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όχι με λόγια με πράξεις. Θεσμικά, συγκροτημένα, με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.».

Σχετικά με το κόστος της ενέργειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «υπάρχει μια σταθερότητα» στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και σημείωσε πως «γίνεται προσπάθεια ώστε το κόστος της ενέργειας να παραμένει σε επίπεδα σαφώς αποκλιμακωμένα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο». Εν συνεχεία, τόνισε ότι «θα έχουμε το πορτοκαλί τιμολόγιο για τις επιχειρήσεις από τον Φεβρουάριο και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά που μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση της ενέργειας».

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στο ζήτημα του αγροτικού ρεύματος, επισημαίνοντας ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, μέσα στα λογισμένα δημοσιονομικά όρια, να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα», Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη διαλόγου». «Διάλογος με έναν δεν γίνεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «είναι η ώρα της ευθύνης και για τους αγρότες, ώστε να καθίσουν στο τραπέζι και να βρεθεί η βέλτιστη λύση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron 05 Ιανουαρίου 2026
Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας 05 Ιανουαρίου 2026
Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα

Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια

Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα