Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Η Kομισιόν θα υπερπενταπλασιάσει τους πόρους για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.

Απαντώντας, δε, θετικά στο αίτημα του ευρωβουλευτή της ΝΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, επίσης, ότι θα δοθούν περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές προς όφελος της ΕΕ στο σύνολό της και ιδιαίτερη προτεραιότητα στα έργα υποδομής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενέργεια (ΜΣΕ-Ε), το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχυθεί με ένα συνολικό ποσό 30 δισ. ευρώ.

Τονίζει ότι «τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εν μέρει καλύπτονταν» από τις διατάξεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης που είχαν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο αρμόδιος Επίτροπος σημειώνει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων της Κομισιόν για τα δίκτυα περιέχει σχέδια για οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους, μια εκ των οποίων περιλαμβάνει έργα υποδομής προτεραιότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καταλήγει, σημειώνοντας ότι αυτή η δέσμη μέτρων θα ενισχύσει το σχεδιασμό διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιούνται με βελτιστοποιημένο τρόπο και θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δίκτυα, για τα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τα σημεία επαναφόρτισης.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, στην ερώτησή του, είχε επισημάνει την ανάγκη δραστικής αύξησης των πόρων της ΕΕ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων και των υποδομών ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων ενέργειας και η εμβάθυνση της ενεργειακής ενοποίησης για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και την αντιμετώπιση των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές ενέργειας ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ».

Επιπλέον, είχε ερωτήσει την Κομισιόν εάν σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ.