Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
16/01/2026 - 12:34
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
16/01/2026 - 11:48
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
16/01/2026 - 11:46
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
16/01/2026 - 10:43
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
16/01/2026 - 08:44
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
16/01/2026 - 08:36
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
16/01/2026 - 08:10
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
15/01/2026 - 15:21
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
15/01/2026 - 14:19
15/01/2026 - 14:19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Απάντηση Κομισιόν σε Τσιόδρα: Θα υπερπενταπλασιάσουμε τους πόρους για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 16:40

Η Kομισιόν θα υπερπενταπλασιάσει τους πόρους για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.

Απαντώντας, δε, θετικά στο αίτημα του ευρωβουλευτή της ΝΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, επίσης, ότι θα δοθούν περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές προς όφελος της ΕΕ στο σύνολό της και ιδιαίτερη προτεραιότητα στα έργα υποδομής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενέργεια (ΜΣΕ-Ε), το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχυθεί με ένα συνολικό ποσό 30 δισ. ευρώ.

Τονίζει ότι «τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εν μέρει καλύπτονταν» από τις διατάξεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης που είχαν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο αρμόδιος Επίτροπος σημειώνει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων της Κομισιόν για τα δίκτυα περιέχει σχέδια για οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους, μια εκ των οποίων περιλαμβάνει έργα υποδομής προτεραιότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καταλήγει, σημειώνοντας ότι αυτή η δέσμη μέτρων θα ενισχύσει το σχεδιασμό διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιούνται με βελτιστοποιημένο τρόπο και θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δίκτυα, για τα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τα σημεία επαναφόρτισης.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, στην ερώτησή του, είχε επισημάνει την ανάγκη δραστικής αύξησης των πόρων της ΕΕ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων και των υποδομών ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων ενέργειας και η εμβάθυνση της ενεργειακής ενοποίησης για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και την αντιμετώπιση των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές ενέργειας ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ».

Επιπλέον, είχε ερωτήσει την Κομισιόν εάν σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ.

