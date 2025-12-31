Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά

Η συνολική εικόνα είναι μιας χώρας που αλλάζει. Και για αυτή την αλλαγή θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, αποχαιρετώντας τη χρονιά που φεύγει.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει ακόμα τα παρακάτω:

«Στην ηλεκτρική ενέργεια είμαστε πλέον σταθερά εξαγωγικοί, με μοχλό τον ήλιο και τον άνεμο, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές μας.



Η διασύνδεση της Κρήτης, η σταδιακή είσοδος της αποθήκευσης, ο περιορισμός των ρευματοκλοπών, και η δυναμική τιμολόγηση, σε συνδυασμό με τους έξυπνους μετρητές, δίνουν νέες προοπτικές για χαμηλότερες τιμές.



Στο φυσικό αέριο, βοηθάμε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Προχωράμε παράλληλα στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια.



Στην Ευρώπη, οι ελληνικές θέσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετούνται πλέον ως ευρωπαϊκές προτεραιότητες.



Στο Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνουμε αισίως στην τελική ευθεία – με σημαντικές επενδύσεις στην εξοικονόμηση, στις υποδομές, και στην καινοτομία.



Σχεδιάζουμε ταυτόχρονα το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.



Ανοίγουμε σταδιακά νέες αγορές – δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, υδρογόνο, υπεράκτια αιολικά πάρκα, βιομεθάνιο, και άλλα.



Να κλείσω, όπως πάντα, με κάποια δεδομένα. Ο χάρτης δείχνει τις τιμές χονδρικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα το 2025. Δυστυχώς δεν έχουμε τις τιμές που έχει η Σκανδιναβία, η Ιβηρική Χερσόνησος ή η Γαλλία. Ούτε έχουμε τις τιμές του 2019.



Αλλά βελτιώνουμε συνεχώς τη θέση μας. Είχαμε την 10η ψηλότερη τιμή χονδρικής το 2025 – καλύτερα από το 2024 (7η) και πολύ καλύτερα από το 2019, όπου είχαμε την πιο ακριβή τιμή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα.



Η συνολική εικόνα είναι μιας χώρας που αλλάζει. Και για αυτή την αλλαγή θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.



Ευτυχισμένο το 2026»!