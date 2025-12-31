Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά

Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 12:32

Η συνολική εικόνα είναι μιας χώρας που αλλάζει. Και για αυτή την αλλαγή θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, αποχαιρετώντας τη χρονιά που φεύγει.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει ακόμα τα παρακάτω:

«Στην ηλεκτρική ενέργεια είμαστε πλέον σταθερά εξαγωγικοί, με μοχλό τον ήλιο και τον άνεμο, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές μας.

Η διασύνδεση της Κρήτης, η σταδιακή είσοδος της αποθήκευσης, ο περιορισμός των ρευματοκλοπών, και η δυναμική τιμολόγηση, σε συνδυασμό με τους έξυπνους μετρητές, δίνουν νέες προοπτικές για χαμηλότερες τιμές.

Στο φυσικό αέριο, βοηθάμε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Προχωράμε παράλληλα στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και 40 χρόνια.

Στην Ευρώπη, οι ελληνικές θέσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετούνται πλέον ως ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνουμε αισίως στην τελική ευθεία – με σημαντικές επενδύσεις στην εξοικονόμηση, στις υποδομές, και στην καινοτομία.

Σχεδιάζουμε ταυτόχρονα το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Ανοίγουμε σταδιακά νέες αγορές – δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, υδρογόνο, υπεράκτια αιολικά πάρκα, βιομεθάνιο, και άλλα.

Να κλείσω, όπως πάντα, με κάποια δεδομένα. Ο χάρτης δείχνει τις τιμές χονδρικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα το 2025. Δυστυχώς δεν έχουμε τις τιμές που έχει η Σκανδιναβία, η Ιβηρική Χερσόνησος ή η Γαλλία. Ούτε έχουμε τις τιμές του 2019.

Αλλά βελτιώνουμε συνεχώς τη θέση μας. Είχαμε την 10η ψηλότερη τιμή χονδρικής το 2025 – καλύτερα από το 2024 (7η) και πολύ καλύτερα από το 2019, όπου είχαμε την πιο ακριβή τιμή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα.

Η συνολική εικόνα είναι μιας χώρας που αλλάζει. Και για αυτή την αλλαγή θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.

Ευτυχισμένο το 2026»!

1767170706016.jpg

