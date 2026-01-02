Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας

Βάζουμε τέλος στη λογική των εξαιρέσεων και των πρόχειρων λύσεων και ο χωρικός σχεδιασμός παύει να είναι πεδίο ασάφειας και γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

«Η χρονιά που ανατέλλει αποτελεί έτος ορόσημο για τη χώρα μας για τη Χωροταξία και την Πολεοδομία καθώς μεταρρυθμιστικές τομές που σχεδιάσαμε -και εξελίσσουμε σε όλη την Επικράτεια- λαμβάνουν σάρκα και οστά.

Παρά τα χρονίζοντα προβλήματα και τις παθογένειες δεκαετιών - που προτιμήσαμε να μην κρύψουμε κάτω από το χαλί αλλά να αντιμετωπίσουμε με όραμα για την πατρίδα και τους συμπολίτες μας- με αποφασιστικότητα, οργάνωση και προγραμματισμό κάνουμε πράξη την αρχική μας δέσμευση: να φέρουμε τάξη στον χώρο με σαφείς κανόνες και ασφάλεια δικαίου για όλους. Έτσι βάζουμε τέλος στη λογική των εξαιρέσεων και των πρόχειρων λύσεων και ο χωρικός σχεδιασμός παύει να είναι πεδίο ασάφειας και γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Πυρήνας αυτής της στρατηγικής μας επιλογής είναι η ολοκλήρωση ενός, άνευ προηγουμένου για τα δεδομένα της χώρας μας, πλέγματος μεταρρυθμιστικών τομών, με επίκεντρο το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Επανειλημμένως το έχω χαρακτηρίσει «εθνικό στοίχημα» που όλοι μαζί, Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και τεχνικός κόσμος καλούμαστε να κερδίσουμε και λόγω σπουδαιότητας και λόγω αναγκαιότητας να μπουν καθαροί κανόνες για τις χρήσεις γης, τη δόμηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη.

Τα Πολεοδομικά Σχέδια δεν αφορούν μόνο τη δόμηση. Αφορούν το πώς κατανέμονται οι υποδομές, πού κατευθύνονται οι επενδύσεις, πώς προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και πώς θωρακίζονται οι περιοχές απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές. Είναι σχέδια που διαμορφώνουν όρους δικαιοσύνης στον χώρο και αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών .

Φέτος, για το Πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με τις 5 βασικές δράσεις του, τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, την οριοθέτηση οικισμών και την καταγραφή και χαρακτηρισμό δημοτικών οδών στην εκτός σχεδίου δόμηση, έρχεται ουσιαστικά η ολοκλήρωση, το πλήρωμα του χρόνου. Τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ως γνωστόν πολύ αυστηρά - και πρωτόγνωρα για πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας- ωστόσο λειτουργούν και ως επιταχυντές του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού, άρα και του αναπτυξιακού προτύπου που οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αποφασίσουν σε όλη τη χώρα, με βάση πάντα την επιστημονική τεκμηρίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2026 ολοκληρώνονται οι προτάσεις των προαναφερόμενων μελετών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η θεσμοθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Πρόκειται για μια βαθιά διοικητική τομή που ενισχύει τις Υπηρεσίες Δόμησης, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενδυναμώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το κράτος αποκτά ενιαία εικόνα, καλύτερο έλεγχο και ουσιαστική εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού έρχεται να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τους κανόνες δόμησης. Με ξεκάθαρες διατάξεις για τα απολύτως βασικά μεγέθη της δόμησης, όπως το περίγραμμα του κτιρίου, τις πλάγιες αποστάσεις και τον όγκο, ενισχύεται η ισονομία και η ενιαία εφαρμογή και ανακτάται η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών στην Πολιτεία, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο των μηχανικών και των διοικητικών υπηρεσιών.

Το 2026 συνδέεται και με επιπλέον κρίσιμες επιλογές στον ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό: κύρωση του Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας, έναρξη της διαβούλευσης για το πρώτο Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο και προώθηση ειδικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνουν τη σταθερή πολιτική μας κατεύθυνση: ανάπτυξη με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Άρθρο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ - Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας