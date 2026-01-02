Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας

Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 08:23

Βάζουμε τέλος στη λογική των εξαιρέσεων και των πρόχειρων λύσεων και ο χωρικός σχεδιασμός παύει να είναι πεδίο ασάφειας και γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

«Η χρονιά που ανατέλλει αποτελεί έτος ορόσημο για τη χώρα μας για τη Χωροταξία και την Πολεοδομία καθώς μεταρρυθμιστικές τομές που σχεδιάσαμε -και εξελίσσουμε σε όλη την Επικράτεια- λαμβάνουν σάρκα και οστά.

Παρά τα χρονίζοντα προβλήματα και τις παθογένειες δεκαετιών - που προτιμήσαμε να μην κρύψουμε κάτω από το χαλί αλλά να αντιμετωπίσουμε με όραμα για την πατρίδα και τους συμπολίτες μας- με αποφασιστικότητα, οργάνωση και προγραμματισμό κάνουμε πράξη την αρχική μας δέσμευση: να φέρουμε τάξη στον χώρο με σαφείς κανόνες και ασφάλεια δικαίου για όλους. Έτσι βάζουμε τέλος στη λογική των εξαιρέσεων και των πρόχειρων λύσεων και ο χωρικός σχεδιασμός παύει να είναι πεδίο ασάφειας και γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Πυρήνας αυτής της στρατηγικής μας επιλογής είναι η ολοκλήρωση ενός, άνευ προηγουμένου για τα δεδομένα της χώρας μας, πλέγματος μεταρρυθμιστικών τομών, με επίκεντρο το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Επανειλημμένως το έχω χαρακτηρίσει «εθνικό στοίχημα» που όλοι μαζί, Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και τεχνικός κόσμος καλούμαστε να κερδίσουμε και λόγω σπουδαιότητας και λόγω αναγκαιότητας να μπουν καθαροί κανόνες για τις χρήσεις γης, τη δόμηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη.

Τα Πολεοδομικά Σχέδια δεν αφορούν μόνο τη δόμηση. Αφορούν το πώς κατανέμονται οι υποδομές, πού κατευθύνονται οι επενδύσεις, πώς προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και πώς θωρακίζονται οι περιοχές απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές. Είναι σχέδια που διαμορφώνουν όρους δικαιοσύνης στον χώρο και αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών .

Φέτος, για το Πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με τις 5 βασικές δράσεις του, τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, την οριοθέτηση οικισμών και την καταγραφή και χαρακτηρισμό δημοτικών οδών στην εκτός σχεδίου δόμηση, έρχεται ουσιαστικά η ολοκλήρωση, το πλήρωμα του χρόνου. Τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ως γνωστόν πολύ αυστηρά - και πρωτόγνωρα για πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας- ωστόσο λειτουργούν και ως επιταχυντές του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού, άρα και του αναπτυξιακού προτύπου που οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αποφασίσουν σε όλη τη χώρα, με βάση πάντα την επιστημονική τεκμηρίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2026 ολοκληρώνονται οι προτάσεις των προαναφερόμενων μελετών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η θεσμοθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Πρόκειται για μια βαθιά διοικητική τομή που ενισχύει τις Υπηρεσίες Δόμησης, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενδυναμώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το κράτος αποκτά ενιαία εικόνα, καλύτερο έλεγχο και ουσιαστική εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού έρχεται να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τους κανόνες δόμησης. Με ξεκάθαρες διατάξεις για τα απολύτως βασικά μεγέθη της δόμησης, όπως το περίγραμμα του κτιρίου, τις πλάγιες αποστάσεις και τον όγκο, ενισχύεται η ισονομία και η ενιαία εφαρμογή και ανακτάται η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών στην Πολιτεία, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο των μηχανικών και των διοικητικών υπηρεσιών.

Το 2026 συνδέεται και με επιπλέον κρίσιμες επιλογές στον ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό: κύρωση του Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας, έναρξη της διαβούλευσης για το πρώτο Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο και προώθηση ειδικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνουν τη σταθερή πολιτική μας κατεύθυνση: ανάπτυξη με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Άρθρο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ - Νίκος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

