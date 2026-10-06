13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν άμεση θεσμοθέτηση των νέων θαλάσσιων πάρκων και θωράκιση των περιοχών Natura

Έως σήμερα οι ενέργειες της χώρας μας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος υπολείπονται των απαιτούμενων ενεργειών και δεν συνάδουν με τις διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις της για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέσω της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης.

Η σημαντική δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης για τους Ωκεανούς το 2024, παραμένει «στα χαρτιά»: Παρά τις θετικές και ποικίλες έως σήμερα πρωτοβουλίες για υλοποίηση των δεσμεύσεων, η θεσμοθέτηση των απαιτούμενων προεδρικών διαταγμάτων εκκρεμεί, ενώ την ίδια στιγμή οι διαδικασίες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Παράλληλα, από τις συνολικά 174 θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 της χώρας μας μόνο 12 περιβάλλονται με συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόλις το 3,4% των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι θεσμικά θωρακισμένο, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τον διεθνή και ευρωπαϊκό στόχο-ορόσημο για προστασία τουλάχιστον του 30% του θαλάσσιου χώρου της έως το 2030. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα, καθώς το σημαντικό πρώτο βήμα για επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στο 30% των χωρικών υδάτων οφείλει να ακολουθήσει μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, αυτή της αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης στην πράξη.

Η καθυστέρηση στη θέσπιση του προστατευτικού καθεστώτος για την πλειονότητα των περιοχών Natura 2000 και τα νέα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο εντείνει την ανησυχία του WWF Ελλάς και 12 περιβαλλοντικών οργανώσεων και δημιουργεί ερωτήματα για τις πραγματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις ΖΗΤΑΜΕ:

1. Την άμεση θεσμοθέτηση των νέων Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο.

2. Την αποτελεσματική προστασία των υφιστάμενων Θαλάσσιων Πάρκων.

3. Την άμεση έκδοση και εφαρμογή των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000.