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Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας

Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 09:13
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Νέα πρωτοβουλία για την ανεξάρτητη αξιολόγηση της κυκλικότητας εταιρειών μέσω του CSE’s Circularity Rating & Assurance

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) διευρύνει το πεδίο της ανεξάρτητης αξιολόγησης και αναγνώρισης που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας μια νέα καινοτόμα πρωτοβουλία για την αξιολόγηση της κυκλικότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η νέα πρωτοβουλία ανακοινώθηκε επίσημα στα CRI Awards 2026, σηματοδοτώντας την επέκταση της δραστηριότητας του CRI σε ένα πεδίο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή αγορά.

Το CRI Institute, που εισήγαγε τον CR Index στην Ελλάδα το 2008 σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), έχει διαμορφώσει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες τον σημαντικότερο θεσμό ανεξάρτητης αξιολόγησης πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και ESG.

Σήμερα, το CRI μεταφέρει αυτή την εμπειρία σε ένα νέο πεδίο: την αξιολόγηση της πραγματικής κυκλικότητας των προϊόντων και γενικότερα των εταιρειών.

Η νέα πρωτοβουλία του CRI βασίζεται στο CSE’s Circularity Rating & Assurance, ένα εξειδικευμένο πλαίσιο αξιολόγησης που επιτρέπει τη συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση της κυκλικότητας προϊόντων και στηρίζετε σε διεθνή standards.

Τι προσφέρει η νέα αξιολόγηση του CRI

Μέσω της νέας πρωτοβουλίας, το CRI προσκαλεί επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαδικασία αξιολόγησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών τους.

Δεν αρκεί ένα προϊόν ή μια εταιρεία να χαρακτηρίζεται ότι ασπάζετε τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας . Πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις:

  • Circularity Rating για το προϊόν ή και συνολικά για την εταιρεία που αξιολογείται,
  • αναλυτικό Feedback Report με ευρήματα και προτάσεις βελτίωσης,
  • Circularity Banner για χρήση στην εταιρική επικοινωνία,

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του CRI.

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