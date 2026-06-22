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Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη - Τρεις νεκροί στη Γαλλία

Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη - Τρεις νεκροί στη Γαλλία
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 13:51
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, καθώς αρχές σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν για σήμερα προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσίας Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του γι' αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

«Βλέπουμε θερμοκρασίες από 5 ως 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό γι' αυτή την εποχή του χρόνου και σε μερικές βόρειες περιοχές ακόμα και περισσότερο από 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο», λέει ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της Aemet.

Μικρή η ανακούφιση τη νύκτα

Μικρή είναι η ανακούφιση τη νύκτα σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μέρη όπως η νοτιοδυτική επαρχία Αλμέρια, ανακοίνωσε η Aemet.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ένα ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Ρόιτερς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη. Πουλιά, όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, τα οποία φτιάχνουν τις φωλιές τους στα γείσα των σκεπών των σπιτιών, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, λέει o Ρομέν ντε Γέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του CREAVES ενός καταφυγίου για άγρια ζώα στο Τεμπλού του Βελγίου.

«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήσουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», είπε ο ντε Γέγκερ στο Ρόιτερς, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες 150 ζώα.

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