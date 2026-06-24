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Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 14:31
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Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην επίσημη αντιπυρική περίοδο, τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς δείχνουν ένα φαινόμενο που έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της εποχικότητας: το 2025 ήταν η πιο καταστροφική χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό σύστημα EFFIS χαρτογράφησε σχεδόν 49.000 εκτάρια από 235 πυρκαγιές, ενώ φέτος οι πρώτες δασικές εστίες εμφανίστηκαν ήδη μέσα στον Απρίλιο, πριν καν ξεκινήσει τυπικά η αντιπυρική περίοδος. Με αφορμή αυτό, η ομάδα της We4All ετοίμασε ένα άρθρο που εξετάζει το πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πυρκαγιών, πέρα από την εικόνα της καμένης πλαγιάς.

Με την επίσημη αντιπυρική περίοδο να εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα εισέρχεται για μία ακόμη χρονιά σε μια μακρά περίοδο επαγρύπνησης, στην οποία η προστασία των δασικών εκτάσεων αναδεικνύεται σε εθνική προτεραιότητα. Φέτος, ωστόσο, το ρολόι των πυρκαγιών είχε αρχίσει να μετρά αντίστροφα πολύ πριν από την τυπική έναρξη: ήδη μέσα στον Απρίλιο καταγράφηκαν δεκάδες πρώιμες δασικές εστίες, σε μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν με την επιμήκυνση της θερμής περιόδου.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη μεταβολή του φαινομένου. Το 2025 ήταν η πιο καταστροφική χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερα από 1,07 εκατομμύρια εκτάρια καμένης γης, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024. Στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό σύστημα EFFIS χαρτογράφησε σχεδόν 49.000 εκτάρια από 235 πυρκαγιές. Για το 2026, η εικόνα μέχρι τα μέσα Ιουνίου είναι ηπιότερη σε σχέση με το ρεκόρ του περασμένου έτους, παραμένει όμως πάνω από τον μέσο όρο της εικοσαετίας, υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη μετατοπίσει τα όρια της κανονικότητας.

Το μοτίβο που περιγράφουν διεθνείς και εθνικοί φορείς είναι κοινό: οι πυρκαγιές ξεκινούν νωρίτερα, εξαπλώνονται ταχύτερα και εμφανίζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα. Στη Μεσόγειο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για καμένες εκτάσεις που ενδέχεται να αυξηθούν έως και πέντε φορές μέχρι το τέλος του αιώνα, καθιστώντας την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων ζήτημα όχι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό.

Πίσω από τους αριθμούς, ο πραγματικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι βαθύτερος από την εικόνα της καμένης πλαγιάς. Κάθε μεγάλη πυρκαγιά απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, τροφοδοτώντας τον ίδιο μηχανισμό που την ευνοεί. Στο έδαφος, η καταστροφή της οργανικής ύλης μειώνει τη διαπερατότητα και αφήνει τις περιοχές εκτεθειμένες σε διάβρωση και πλημμύρες με την πρώτη κιόλας βροχή. Και ενώ τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν μάθει να συνυπάρχουν με τη φωτιά, η σημερινή συχνότητα δεν αφήνει χρόνο για φυσική αναγέννηση: η βιοποικιλότητα υποβαθμίζεται και προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 πλήττονται σε πρωτοφανή κλίμακα.

Υπάρχει, όμως, και μια διάσταση που επιτρέπει ουσιαστική παρέμβαση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, πάνω από το 80% των πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με ανθρώπινη συμπεριφορά, από αμέλεια έως εμπρησμό. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι αποτρέψιμο, εφόσον η πρόληψη και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών πάψουν να αντιμετωπίζονται ως εποχική υποχρέωση και γίνουν διαρκής στάση ζωής.

Η επόμενη μέρα μιας πυρκαγιάς, εξάλλου, δεν τελειώνει με την κατάσβεση. Η αποκατάσταση των πληγέντων τοπίων είναι μια μακρά διαδικασία, στην οποία η επιστημονικά τεκμηριωμένη δενδροφύτευση με ενδημικά είδη, σε συνδυασμό με τη συστηματική φροντίδα και παρακολούθηση των νέων δέντρων στα πρώτα κρίσιμα χρόνια αποδεικνύονται καθοριστικές για να ξαναγίνουν τα καμένα εδάφη πνεύμονες πρασίνου. Σε αυτή την προσπάθεια, η εθελοντική δράση πολιτών και επιχειρήσεων λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δύναμης.

Καθώς το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά, τα δεδομένα στέλνουν ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και διευρυνόμενος. Από την άλλη, το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται στο πεδίο της ανθρώπινης ευθύνης και άρα της ανθρώπινης δράσης. Η διαφορά ανάμεσα σε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ και σε μια χρονιά ανάκαμψης κρίνεται, σε μεγάλο βαθμό, από το πόσο σοβαρά επενδύουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας ενεργά σε δράσεις δενδροφύτευσης, αλλά και στην ουσιαστική φροντίδα των πρόσφατα φυτεμένων δενδρυλλίων.

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