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Δήμος Ελληνικού-Αργυρουπόλης: Η προστασία των κατοίκων και του βουνού μας δεν μπορεί να περιμένει
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 15:47
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Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους κατοίκους μας και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, προχώρησε με δικές του δυνάμεις σε έκτακτη επιχείρηση καθαρισμού και απομάκρυνσης ξερών πεσμένων δέντρων στο περιαστικό μέτωπο του Υμηττού με τις συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Σάρωσης και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης του Δήμου μας.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα με πολλά ξερά πεσμένα δέντρα, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν μπορούσε να παραμείνει αδρανής, περιμένοντας την ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων. Με τα δικά του συνεργεία και μέσα προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού στα σημεία που γειτνιάζει με το περιαστικό μέτωπο, απομακρύνοντας μεγάλες ποσότητες ξερής καύσιμης ύλης, πεσμένα ξερά κλαδιά, ογκώδη απορρίμματα και κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εστία ανάφλεξης ή να συμβάλει στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη σε συνέχεια των συνεχών αιτημάτων που είχε απευθύνει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να έχουν ανταποκριθεί κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου στις ανάγκες απομάκρυνσης των ξερών δέντρων και της συντήρησης των δασικών δρόμων, αναλαμβάνοντας τελικά ο Δήμος την αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία του Υμηττού.

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς περιπολίες στο βουνό και βάρδιες όλο το 24ωρο στο Πυροφυλάκιο, με τα πυροσβεστικά οχήματα, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τους εθελοντές, τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν καθημερινά για την προστασία του Υμηττού και των κατοίκων. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει.

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