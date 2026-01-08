ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 11:03

Την υλοποίηση δύο Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων σε Λαμία και Χαλκίδα, δύο Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών, συνολικού προϋπολογισμού 160,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Στη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης.

Η έγκριση του έργου σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που επηρέαζαν αρνητικά την καθημερινότητα και το περιβάλλον στις συγκεκριμένες περιοχές. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, καθώς και στην παραγωγή χρήσιμων προϊόντων ή ενέργειας. Παράλληλα, η αξιοποίηση αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία και προωθεί τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Το έργο που εγκρίθηκε καλύπτει περίοδο έως 28 ετών, εκ των οποίων 3 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 25 την περίοδο λειτουργίας.

