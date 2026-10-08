ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
08/10/2026 - 15:43
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 15:19
Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 14:56
Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/10/2026 - 14:23
Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/10/2026 - 13:37
ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/10/2026 - 12:48
ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 12:34
Έκθεση WWF Ζωντανός Πλανήτης 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 11:54
Στο Λουξεμβούργο ο Κυρ. Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN - Ενέργεια, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 11:15
Από τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 10:49
Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεωτρήσεως στο Ιόνιο - Θέμα ημερών η Navtex για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 10:16
EMGF Forum: Επιταχύνοντας τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 09:53
Γιατί η κυβέρνηση χρειάστηκε τόσους μήνες για να κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως προτείνει για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:22
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 09:13
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή - Μ.Ρούμπιο: Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:11
Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 09:03
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από ισχυρές ενεργειακές συμμαχίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 08:50
Γιάννης Τριήρης: Ρούμπιο στην Αθήνα - Πόσο αξίζουν τα «καλά» λόγια όταν η Τουρκία μένει εκτός κάδρου;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/10/2026 - 08:44
Υδρογονάνθρακες: Τον Απρίλιο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 – Το στοίχημα των 270 δισ. κ.μ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 08:38
Αρτοποιεία: Το ενεργειακό κόστος έφερε 1.500 λουκέτα- «Κρατάμε τις τιμές όσο αντέχουμε»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/10/2026 - 08:35
Ηλεκτρικές συσκευές: Πότε αξίζει η επέκταση εγγύησης και πότε είναι πεταμένα λεφτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 06:56
Ντίζελ: Η αθόρυβη «βόμβα» στην εφοδιαστική αλυσίδα που ακριβαίνει τα πάντα
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
08/10/2026 - 06:55
Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/10/2026 - 06:55
Νέα Αριστερά για Ξινό Νερό: Θα εφαρμοστεί το καθεστώς προστασίας του Βέρνον–Βίτσι στο φωτοβολταϊκό των 60 MW με μπαταρίες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:40
Μάρκο Ρούμπιο: Σημαντική, ιστορική και θεμελιώδης η συμμαχία με την Ελλάδα, πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:12
METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 14:41
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 14:05
ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 13:39
Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 12:55
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 12:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή

Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 15:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η τιμή του πετρελαίου επιτάχυνε σήμερα την άνοδό της μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείωνε άνοδο 5,09% στα 105,30 δολάρια, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Νοεμβρίου, ενισχυόταν κατά 5,12% στα 92,80 δολάρια, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να παρουσιάσει επιλογές πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να εκτελεστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης», ανέφερε στην ιστοσελίδα του το περιοδικό The Atlantic.

Η οριστική απόφαση δεν θα ληφθεί ακόμα αλλά «εάν ξεκινήσουν και πάλι οι επιχειρήσεις μάχης μεγάλης κλίμακας, αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς με στόχο ιρανικές ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές», μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος «πηγές».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας
Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας 06 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ε.Ε.: Δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ε.Ε.: Δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας

Πετρέλαιο: Υποχώρηση των τιμών καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο: Υποχώρηση των τιμών καθώς η αγορά περιμένει την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ

Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης

Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα

Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα-Μητσοτάκη: Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση