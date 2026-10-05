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Ρωσία: Πιθανό το ενδεχόμενο της μερικής άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής

Ρωσία: Πιθανό το ενδεχόμενο της μερικής άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 09:21
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Η Ρωσία δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο της μερικής άρσης της απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, ενισχύοντας την προοπτική μια πιθανής ανάκαμψης για τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων οι οποίες βρίσκονται υπό πίεση λόγω του πολέμου και των ελλείψεων σε προμήθειες.

Μιλώντας στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ είπε επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη.

Η Ρωσία αυτή την εβδομάδα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων έως τα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν αρχίσει να περιορίζει τις υπεράκτιες πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι για να ανταποκριθεί στη ζήτηση της εγχώριας αγοράς, η τροφοδοσία της οποίας επλήγη από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Οι ελλείψεις καυσίμων παγκοσμίως και η απότομη αύξηση των τιμών τους βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τιμές του ντίζελ σημείωσαν ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6,50 δολάρια το γαλόνι καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία εμποδίζουν τις αποστολές καυσίμων, συνιστώντας πολιτικό ρίσκο για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

«Σήμερα, η αγορά του ντίζελ είναι ισορροπημένη και η τροφοδοσία είναι επαρκής. Παρότι παρατείναμε την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ εώς τα τέλη Οκτωβρίου μόλις πριν μερικές μέρες, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και εάν η παραγωγή ντίζελ ξεπερνάει την εγχώρια ζήτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μερικής επανέναρξης των εξαγωγών», δήλωσε ο Νόβακ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ρωσία δεν θα τροφοδοτεί με ντίζελ τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές έως ότου αρθούν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ο Νόβακ είπε ότι η κατάσταση με τις επιθέσεις των ουκρανικών drones σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας παραμένει «τεταμένη».

Είπε επίσης ότι η Ρωσία απέτρεψε επιθέσεις εναντίον τεσσάρων διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές σε ένα από τα εργοστάσια.

Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις επαναλαμβανόμενες επιδρομές σε διυλιστήρια ήταν σημαντικά μικρότερες χάρη στα μέτρα προστασίας.

«Αυτό μας επιτρέπει να αποκαθιστούμε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό και να επαναφέρουμε τις εγκαταστάσεις σε λειτουργία πιο γρήγορα μετά τις επισκευές», είπε.

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