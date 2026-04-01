Αυτή είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Αυτή είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 06:58

Mέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες έχει εξαγγείλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εισαγάγει ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ δήλωσε σε κυβερνητική ενημέρωση την Παρασκευή ότι το πρόγραμμα, που βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να ξεκινήσει εντός δύο έως τριών εβδομάδων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κυβέρνηση θα επιστρέφει το 50% των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές της αγοράς υπερβαίνουν τα 63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με το μέτρο να εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2025.

Ο Τράικοφ ανέφερε ότι οι ρυθμιζόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παραμένουν αμετάβλητες και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών δεν αποτελούν άμεσο λόγο ανησυχίας, ενώ χαρακτήρισε προληπτικά τα μέτρα επικαλούμενος την κατά βάση εγχώρια παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υποστηρίζεται με 125 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ασφάλειας Ενεργειακού Συστήματος για την περίοδο Ιούλιος 2025 - Ιούνιος 2026. Με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο χρόνο να παραμένουν σχετικά σταθερές, οι αρχές εκτιμούν περιορισμένη δαπάνη στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού το 2026.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 01/04/2026 - 06:58

