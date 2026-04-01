Αυτή είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εισαγάγει ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ δήλωσε σε κυβερνητική ενημέρωση την Παρασκευή ότι το πρόγραμμα, που βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να ξεκινήσει εντός δύο έως τριών εβδομάδων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κυβέρνηση θα επιστρέφει το 50% των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές της αγοράς υπερβαίνουν τα 63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με το μέτρο να εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2025.

Ο Τράικοφ ανέφερε ότι οι ρυθμιζόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παραμένουν αμετάβλητες και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών δεν αποτελούν άμεσο λόγο ανησυχίας, ενώ χαρακτήρισε προληπτικά τα μέτρα επικαλούμενος την κατά βάση εγχώρια παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υποστηρίζεται με 125 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ασφάλειας Ενεργειακού Συστήματος για την περίοδο Ιούλιος 2025 - Ιούνιος 2026. Με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο χρόνο να παραμένουν σχετικά σταθερές, οι αρχές εκτιμούν περιορισμένη δαπάνη στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού το 2026.

Πηγή: Reuters