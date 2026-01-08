ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 08:20

Η ηλεκτροδότηση κόπηκε στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια (κεντροανατολικά) εξαιτίας μαζικών πληγμάτων ρωσικών drones σε υποδομές, ανέφερε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη η δημόσια ουκρανική εταιρεία ενέργειας.

«Ο εχθρός διεξήγαγε μαζική επίθεση με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών περιφερειών. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι καταναλωτές στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών κέντρων, δεν έχουν ρεύμα», ανέφερε η Ukrenergo μέσω Telegram λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

«Εξαιτίας της εχθρικής επίθεσης, κρίσιμη υποδομή που τροφοδοτούσε με ηλεκτρισμό το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας υπέστη ζημιά», επιβεβαίωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο, σημειώνοντας πως «η κατάσταση είναι δύσκολη».

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ από την πλευρά του ανέφερε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσω Telegram ότι η ηλεκτροδότηση «αποκαταστάθηκε σε εγκαταστάσεις-κλειδιά».

«Οι εργασίες συνεχίζονται για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρισμό, κυρίως σε κρίσιμες υποδομές. Δουλεύουμε ασταμάτητα για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση για όλους τους καταναλωτές το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία σφυροκοπά τις ηλεκτρικές υποδομές της Ουκρανίας με drones και πυραύλους. Τους τελευταίους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες άρχισαν να γίνονται αρνητικές, ενέτεινε τα πλήγματα αυτής της φύσης. Αναμένονταν κατά τόπους θερμοκρασίες ως ακόμη και -20 ° Κελσίου σήμερα.

Χθες, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο για πλήγματα με drones και πυραύλους.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ακούστηκαν επίσης εκρήξεις στην ίδια την πόλη της Οδησσού.

