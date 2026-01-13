ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:11
Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 10:57
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Νοέμβριος 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 10:09
Ο Ντ.Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/01/2026 - 09:38
Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 09:22
Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 08:57
Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/01/2026 - 08:15
HELLENiQ ENERGY: Επανεκκίνηση του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων και ισχυρές προοπτικές για το 2026 με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 08:09
Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 08:04
Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 06:59
Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 07:00
Πόσα πληρώνουν στις ΗΠΑ για να ζεστάνουν το σπίτι τους φέτος τον χειμώνα
ΚΟΣΜΟΣ
13/01/2026 - 06:59
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/01/2026 - 15:46
ΕΑΓΜΕ:ISO για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 15:35
Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/01/2026 - 15:16
Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 15:09
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη Μοναδιαία Χρέωση Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 14:23
Προχωρά η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Γρεβενών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 13:55
Revoil: Υλοποίηση απόφασης για την αγορά 2.191.260 ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:36
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:25
Στ. Καλαφάτης: Χρηματοδοτήσεις 370 εκατ. ευρώ μέσω ΤΑΑ στα ερευνητικά κέντρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:17
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:03
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 12:34
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:08
Παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν ΠΟΜΙΔΑ και ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:04
Ποια νοικοκυριά θα χαρακτηρίζονται πλέον ενεργειακά φτωχά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 12:00
Ο Νίκος Δένδιας θέτει θέμα επιτελικού κράτους!
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:54
Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 11:11

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσα πληρώνουν στις ΗΠΑ για να ζεστάνουν το σπίτι τους φέτος τον χειμώνα
ben o'bro on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 06:59

Για εκατομμύρια οικογένειες, το να κρατήσουν το σπίτι ζεστό και το φως αναμμένο μετατρέπεται σε σοβαρή πρόκληση.

Για πολλούς Αμερικανούς το να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό φέτος τον χειμώνα κοστίζει όλο και περισσότερο.

Ένας πιο ψυχρός χειμώνας σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθούν οι περισσότερες κατοικίες σε ασφαλείς θερμοκρασίες - κάτι που κατ' επέκταση σημαίνει υψηλότερους μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας.

Μια νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμά ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά θα μπορούσαν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 995 δολάρια μόνο για θέρμανση από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο, δηλαδή 84 δολάρια περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα.

Η έκθεση προέρχεται από την National Energy Assistance Directors’ Association (NEADA), οργανισμό που εκπροσωπεί τις πολιτειακές κυβερνήσεις που ζητούν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για προγράμματα στήριξης χαμηλού εισοδήματος σχετικά με την ενέργεια.

Η έκθεση προβλέπει ότι το κόστος θέρμανσης θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 9,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το κρύο που οδηγεί σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Η οργάνωση σημειώνει ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Μόνο φέτος, ο μέσος μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη αυξηθεί κατά 10%.

Το υψηλότερο κόστος θέρμανσης συμπίπτει με τη γενικότερη δυσκολία των Αμερικανών να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το ζήτημα είναι πολιτικά ευαίσθητο για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει την ιδέα ότι το κόστος της ενέργειας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους ψηφοφόρους.

Όμως πολλοί ήδη δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αναφέρει η NEADA, και περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο διακοπής ρεύματος φέτος τον χειμώνα.

«Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια — είναι αναγκαιότητα», δήλωσε ο Μάρκ Γουλφ της NEADA. «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα επειδή δεν μπορεί να αντέξει την αύξηση των λογαριασμών».

Όσοι βασίζονται στο ηλεκτρικό ρεύμα για να θερμάνουν τα σπίτια τους ενδέχεται να δουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στους λογαριασμούς σε σχέση με νοικοκυριά που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέργειας.

Η NEADA αναφέρει ότι το μέσο κόστος θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να φτάσει τα 1.223 δολάρια φέτος τον χειμώνα, ενώ τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο θα πληρώσουν περίπου 704 δολάρια για θέρμανση.

Εκτός από τις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, ένας ακόμη παράγοντας που αυξάνει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αυξανόμενη ζήτηση από τα data centers τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που έχει εκτοξεύσει κατά 267% την τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News.

Το κόστος επισκευής και συντήρησης του παλαιωμένου αμερικανικού δικτύου ηλεκτροδότησης συμβάλλει επίσης στην αύξηση των τιμών, αναφέρει η NEADA.

Πηγή: NBC News

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 06:59

