Πόσα πληρώνουν στις ΗΠΑ για να ζεστάνουν το σπίτι τους φέτος τον χειμώνα

Για εκατομμύρια οικογένειες, το να κρατήσουν το σπίτι ζεστό και το φως αναμμένο μετατρέπεται σε σοβαρή πρόκληση.

Για πολλούς Αμερικανούς το να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό φέτος τον χειμώνα κοστίζει όλο και περισσότερο.

Ένας πιο ψυχρός χειμώνας σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να διατηρηθούν οι περισσότερες κατοικίες σε ασφαλείς θερμοκρασίες - κάτι που κατ' επέκταση σημαίνει υψηλότερους μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας.

Μια νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμά ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά θα μπορούσαν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 995 δολάρια μόνο για θέρμανση από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο, δηλαδή 84 δολάρια περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα.

Η έκθεση προέρχεται από την National Energy Assistance Directors’ Association (NEADA), οργανισμό που εκπροσωπεί τις πολιτειακές κυβερνήσεις που ζητούν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για προγράμματα στήριξης χαμηλού εισοδήματος σχετικά με την ενέργεια.

Η έκθεση προβλέπει ότι το κόστος θέρμανσης θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 9,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το κρύο που οδηγεί σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Η οργάνωση σημειώνει ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Μόνο φέτος, ο μέσος μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη αυξηθεί κατά 10%.

Το υψηλότερο κόστος θέρμανσης συμπίπτει με τη γενικότερη δυσκολία των Αμερικανών να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το ζήτημα είναι πολιτικά ευαίσθητο για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει την ιδέα ότι το κόστος της ενέργειας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους ψηφοφόρους.

Όμως πολλοί ήδη δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αναφέρει η NEADA, και περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο διακοπής ρεύματος φέτος τον χειμώνα.

«Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια — είναι αναγκαιότητα», δήλωσε ο Μάρκ Γουλφ της NEADA. «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα επειδή δεν μπορεί να αντέξει την αύξηση των λογαριασμών».

Όσοι βασίζονται στο ηλεκτρικό ρεύμα για να θερμάνουν τα σπίτια τους ενδέχεται να δουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στους λογαριασμούς σε σχέση με νοικοκυριά που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέργειας.

Η NEADA αναφέρει ότι το μέσο κόστος θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να φτάσει τα 1.223 δολάρια φέτος τον χειμώνα, ενώ τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο θα πληρώσουν περίπου 704 δολάρια για θέρμανση.

Εκτός από τις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, ένας ακόμη παράγοντας που αυξάνει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αυξανόμενη ζήτηση από τα data centers τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που έχει εκτοξεύσει κατά 267% την τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News.

Το κόστος επισκευής και συντήρησης του παλαιωμένου αμερικανικού δικτύου ηλεκτροδότησης συμβάλλει επίσης στην αύξηση των τιμών, αναφέρει η NEADA.

Πηγή: NBC News