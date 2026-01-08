Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»

Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»
NASA on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 06:41

Startups που σχεδιάζουν να εξορύξουν ήλιο-3 από τη Σελήνη έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις με εταιρείες που κατασκευάζουν ψυκτικά συστήματα για κβαντικούς υπολογιστές. Η ανακάλυψη στη βόρεια Μινεσότα ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Το ήλιο-3 (³He) θεωρείται εδώ και χρόνια ένας «σεληνιακός» πόρος: ένα σπάνιο ισότοπο που μελλοντικά θα μπορούσε να εξορυχθεί από τη σκόνη της Σελήνης για να τροφοδοτήσει αντιδραστήρες σύντηξης ή να χρησιμοποιηθεί σε προηγμένες κβαντικές τεχνολογίες.

Η ανακάλυψή του όμως κάτω από δάση και υγροτόπους στη βόρεια Μινεσότα αιφνιδίασε την επιστημονική κοινότητα και άνοιξε ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση του πολύτιμου αερίου.

Στο έργο Topaz, κοντά στην πόλη Babbitt, γεωτρήσεις αποκάλυψαν μετρήσιμες και δυνητικά αξιοποιήσιμες ποσότητες ηλίου-3 σε αέριο παγιδευμένο βαθιά στο υπέδαφος.

Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν συγκεντρώσεις περίπου 14,5 μερών στο δισεκατομμύριο – επίπεδα εντυπωσιακά παρόμοια με εκείνα που είχαν μετρηθεί σε δείγματα που έφεραν στη Γη οι αποστολές Apollo από τη Σελήνη.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του γεωχημικού Peter Barry στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole.

Ήλιο παγιδευμένο επί αιώνες στη Μινεσότα

Το ήλιο-3 είναι ένα σπάνιο ισότοπο του ηλίου. Σε αντίθεση με το κοινό ήλιο-4, διαθέτει ένα μόνο νετρόνιο και είναι εξαιρετικά σπάνιο στη Γη. Η κύρια γήινη πηγή του μέχρι σήμερα είναι η διάσπαση του τριτίου σε πυρηνικά όπλα και αντιδραστήρες, γεγονός που καθιστά την προσφορά περιορισμένη και ακριβή. Η τιμή του φτάνει περίπου τα εννέα εκατομμύρια δολάρια ανά λίβρα, ενώ οι αμερικανικές αρχές το κατανέμουν με αυστηρά κριτήρια για κρίσιμες χρήσεις.

Η γεωλογία της βόρειας Μινεσότας φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην σπουδαία ανακάλυψη.

Το αρχαίο, πλούσιο σε ουράνιο υπόβαθρο παράγει ήλιο εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ θερμότητα και παλαιά ρήγματα επιτρέπουν στο αέριο να απελευθερώνεται και να μετακινείται προς τα πάνω. Στο Topaz, το άζωτο λειτουργεί ως «φορέας», μεταφέροντας το ήλιο χωρίς τη συνύπαρξη υδρογονανθράκων, ενώ υπερκείμενα στρώματα πετρωμάτων παγιδεύουν το αέριο.

Τεχνολογίες που βασίζονται στο ήλιο-3

Επειδή το ήλιο-3 συλλαμβάνει τα αργά νετρόνια με εξαιρετική αποτελεσματικότητα, αποτελεί τη βάση εξαιρετικά ευαίσθητων ανιχνευτών που αναζητούν παράνομο πυρηνικό υλικό και παρακολουθούν ερευνητικούς αντιδραστήρες.

Σε συστήματα ψύξης, το ³He αναμειγνύεται με ⁴He για την επίτευξη εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτό είναι κρίσιμο για την κβαντική υπολογιστική, μια μέθοδο που χρησιμοποιεί την κβαντική φυσική για την επεξεργασία πληροφοριών.

Οι ερευνητές διερευνούν παράλληλα το ήλιο-3 ως καύσιμο για σύντηξη, μια αντίδραση κατά την οποία ελαφροί ατομικοί πυρήνες συνδυάζονται και απελευθερώνουν ενέργεια.

Αν η εκμετάλλευση του κοιτάσματος αποδειχθεί βιώσιμη, η Μινεσότα θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν απροσδόκητο αλλά στρατηγικής σημασίας προμηθευτή ενός από τα πιο πολύτιμα υλικά του μέλλοντος.

Πηγή: Earth.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 06:41

