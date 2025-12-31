Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί

Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 10:32

Ο νοτιοσουδανός πρόεδρος Σάλβα Κιρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ, όπου παράγεται και υφίσταται επεξεργασία το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας, ξανάρχισε τις δραστηριότητές του, λίγο καιρό αφού καταλήφθηκε από τους σουδανούς παραστρατιωτικούς.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικό σώμα σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις εγκαταστάσεις στη Χέγκλιγκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Νότιου Σουδάν και η κυριότερη εγκατάσταση επεξεργασίας για τις εξαγωγές του μαύρου χρυσού από το Νότιο Σουδάν.

Η Τζούμπα, που πήρε μαζί σχεδόν όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 2011, εξαρτάται από αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στο Πορτ Σουδάν για καίριας σημασίας έσοδα.

Το γραφείο του προέδρου Κιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «όλες οι ομάδες τεχνικών και μηχανικών επέστρεψαν στη Χέγκλιγκ» και ότι η παραγωγή επαναλαμβάνεται και «προχωρά καλά».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή στην κυβέρνηση του Σουδάν, διορισμένη από τον στρατό, διαπραγματεύσεις με την Τζούμπα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος απέτυχαν.

Αρχική τριμερής συμφωνία, μετά την κατάληψη των εγκαταστάσεων από τις ΔΤΥ, ανέθετε την ευθύνη για την ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν.

Όμως κατόπιν οι διαπραγματεύσεις σκόνταψαν στον καταμερισμό των εσόδων. Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Νότιου Σουδάν που προέβλεπε να «δίνεται στις ΔΤΥ μέρος των εσόδων για τη μεταφορά του νοτιοσουδανικού πετρελαίου», εξήγησε αξιωματούχος σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα.

Αφού πήραν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζονται μαχητές τους στο πετρελαϊκό κοίτασμα και οπαδοί τους δημοσιοποίησαν βίντεο στα οποία διαβεβαίωσαν πως η εναλλακτική κυβέρνηση που έχουν δημιουργήσει θα αρχίσει σύντομα να λαμβάνει έσοδα από τη Χέγκλιγκ.

Η Τζούμπα τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση έναντι των εμπόλεμων πλευρών στο Σουδάν. Ο πόλεμος όμως πλήττει σκληρά τη φτωχή χώρα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το Νότιο Σουδάν έχει υποδεχθεί 2,4 εκατ. σουδανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ακόμη κι αν οι ΔΤΥ και το Νότιο Σουδάν έκλεισαν συμφωνία, δεν είναι σαφές το πού θα μεταφέρεται το πετρέλαιο ελλείψει έγκρισης της κυβέρνησης του Σουδάν, καθώς ο αγωγός περνά από εδάφη υπό τον έλεγχό της και καταλήγει στο λιμάνι Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα.

