Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα

Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 09:09

Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα και τώρα πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό για να ξεφύγει από την αμερικανική ακτοφυλακή, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που με γνώση του θέματος.

Αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν για σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο, που κατονομάστηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία TankerTrackers ως το Bella 1, χωρίς να το έχουν κατασχέσει.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες Τετάρτη κυρώσεις ενάντια σε τέσσερις εταιρείες που, όπως ανέφεραν, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο.

Η Ρωσία υπέβαλε το επίσημο διπλωματικό αίτημα, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί
Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί 31 Δεκεμβρίου 2025
Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο 05 Ιανουαρίου 2026
Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον