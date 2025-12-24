Στο στόχαστρο της Ουκρανίας με drones ξανά η Μόσχα - Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο της Ουκρανίας με drones ξανά η Μόσχα - Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα

Στο στόχαστρο της Ουκρανίας με drones ξανά η Μόσχα - Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα
Newsroom
Τετάρτη, 24/12/2025 - 09:34

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές του είδους στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως στρατιωτικές, συγκοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να πλήξουν τη Μόσχα με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε με ισάριθμες ανακοινώσεις του μέσω Telegram τη νύχτα (από τις 03:17 ως τις 05:44 ώρα Ελλάδας) ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα. Δεν αναφέρθηκε σε θύματα ή ζημιές.

Σε δυο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα της Ρωσίας οι δραστηριότητες περιορίστηκαν για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του εκπροσώπου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Άρτεμ Καρινιάκο, επίσης μέσω Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του στην καθημερινή πρωινή ενημέρωσή του μέσω Telegram ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 172 ουκρανικά drones, τα περισσότερα (110) στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις «επιχείρησης» στην περιφέρεια Τούλα, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ντμίτρι Μίλιαεφ. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος της δραστηριότητας της «επιχείρησης» όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Σημείωσε πως στη συγκεκριμένη περιφέρεια καταστράφηκαν 12 ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές του είδους στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως στρατιωτικές, συγκοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές --καθώς οι υδρογονάνθρακες επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο-- εν είδει αντιποίνων για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

