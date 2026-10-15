Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

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Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 14:57
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Ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί ήδη – Αύξηση 169% στις εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026

Τη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς διεθνούς ενεργειακής κρίσης, τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς και τη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του Open και στην εκπομπή «10 παντού», με τους δημοσιογράφους κ. Νίκο Στραβελάκη και κ. Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου περιέγραψε με σαφήνεια το μέγεθος της διεθνούς αναταραχής, επικαλούμενος δήλωση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος επεσήμανε ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. «Είναι πολύ μεγαλύτερη από την κρίση του 1973, του 1979 ή του 2022. Είμαστε στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που είχαμε ποτέ. Μέσα σε αυτή την καταιγίδα κανείς δεν μπορεί να είναι απομονωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Αναφερόμενος, δε, στα μέτρα ελάφρυνσης των καταναλωτών, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας. «Αυτά τα 40 λεπτά μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα βοήθεια στους πολίτες. Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο μέτρο σε καμία χώρα της Ευρώπης και η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε έκταση της στήριξης», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, από την αρχή της κρίσης έχουν διατεθεί 1,4 δις. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτα ενεργειακά μέτρα. Το πακέτο στήριξης του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Οκτωβρίου για επιδοτήσεις στα καύσιμα ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ και 52 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης του χειμώνα 2026-2027. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διασφαλίζει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Προχωράμε λελογισμένα και συντονισμένα, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω», ξεκαθάρισε.

Εστιάζοντας στη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας μας, ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη τήρησης των κανόνων, φέρνοντας ως παράδειγμα το χαμηλό κόστος δανεισμού της Ελλάδας (3,8% στο πενταετές ομόλογο) έναντι άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών. «Οι αγορές εμπιστεύονται την Ελλάδα πολύ περισσότερο από χώρες που πριν δέκα χρόνια μας κάνανε μαθήματα. Δεν πρόκειται να ξαναβάλουμε τη χώρα μας σε περιπέτειες», ανέφερε μεταξύ άλλων».

Απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την πορεία των μεγάλων ενεργειακών έργων υποδομής, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε στοιχεία λειτουργίας του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος όπως είπε, «είναι εδώ και λειτουργεί στην πράξη». Όπως τόνισε, «αν συγκρίνουμε τον Σεπτέμβριο του 2026 με τον Σεπτέμβριο του 2025, υπάρχει αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα κατά 169%, το συντριπτικό ποσοστό του οποίου πηγαίνει, μέσω Κάθετου Διαδρόμου, προς τον Βορρά. Οι ελληνικές ενεργειακές υποδομές αξιοποιούνται στο έπακρο. Τι συζητάμε, λοιπόν; Υπάρχουν χώρες, που θέλουν να πάρουν φυσικό αέριο και θα το πάρουν – το επιβεβαιώνουν τα νούμερα. Η ερώτηση είναι η εξής: Θέλουμε να το πάρουν διαμέσου Ελλάδας ή διαμέσου Τουρκίας; Να τοποθετηθούμε σ’ αυτό. Εγώ, ως Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης, εργάζομαι ακριβώς για να το πάρουν από την Ελλάδα.»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός και στη ρήτρα ενεργειακής διαφυγής, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ηγείται του ευρωπαϊκού διαλόγου για την αντιμετώπιση της κρίσης, διεκδικώντας αυξημένη ευελιξία. «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη που έθεσε το θέμα της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής. Τώρα διεκδικούμε περαιτέρω ευελιξία, ώστε τα κονδύλια αυτά να μπορούν να κατευθυνθούν στοχευμένα για την άμεση ενίσχυση της κατανάλωσης των ευάλωτων νοικοκυριών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Υπουργός τοποθετήθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενεργειακών υποδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. «Τελεία και παύλα. Κατηγορηματικά. Προχωράμε κανονικά βάσει του οδικού μας χάρτη, με τη συμμετοχή διεθνών κολοσσών όπως η γαλλική Meridiam και με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ», τόνισε, ενώ αναφορικά με τις έρευνες νότια της Κρήτης και τις αντιδράσεις της Λιβύης, δήλωσε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε στο πεδίο, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή στην έγκριση κανενός».

Τέλος, όσον αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μετά και την απομάκρυνση της μέχρι πρότινος πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «Η απόφαση κάθε Κυβέρνησης να επιλέξει ποιος θα την εκπροσωπήσει ή να τους ανακαλέσει, είναι καθαρά δική της και προφανώς δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Έχει να κάνει με τον τρόπο που κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση αποφασίζει τους εκπροσώπους της» και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο. «Είναι σχέσεις στρατηγικές, ισχυρές, βασισμένες στους βαθιά ριζωμένους δεσμούς των δύο λαών στην άμυνα και την ενέργεια», κατέληξε.

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