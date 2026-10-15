Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα

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Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 15:32
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Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύση γιατί είναι δεσμευμένη από συμφέροντα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας για το νέο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ορίζει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Εμείς δεν υποτιμούμε κανένα μέτρο, αλλά ακόμα και το 1,55 έχει 40 με 45 λεπτά διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή πέρυσι, την ώρα που στη χώρα το εισόδημα είναι αποδυναμωμένο. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι και η πολύ μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα και στα ενοίκια. Άρα, στην Ελλάδα, όποιος θερμαίνεται στο σπίτι του με πετρέλαιο, όποιος μένει σε ενοίκιο και όποιος ταυτόχρονα κυκλοφορεί με αυτοκίνητο που παίρνει βενζίνη, είναι καταδικασμένος».

Επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες «δεν βγαίνουν από το κεφάλι μας, αλλά από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και από όσα λέει η αγορά», αναφέροντας:
«Εμείς από την αρχή είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορεί συνδυαστικά να ληφθούν στα πρατήρια και στα διυλιστήρια. Υπάρχει ο μηχανισμός, ο οποίος μπορεί τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα μεταφέρει ως μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα, θέση την οποία υιοθέτησε σε κυριακάτικη συνέντευξη του ο κ. Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη.

Είχε υπερκέρδη ο τομέας των τροφίμων, ο τομέας των διυλιστηρίων, ο τομέας των τραπεζών. Αν η κυβέρνηση είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη, θα είχαμε πιο μεγάλο χώρο δημοσιονομικό για να στηρίξουμε την κοινωνία στην ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση, όμως, μένει θεατής και, όταν η αντιπολίτευση κινητοποιηθεί και φέρει προτάσεις και όταν η κοινωνία πια καταλάβει ότι η ίδια δεν έχει πρόθεση, εκεί αναγκάζεται να κάνει μερικά πράγματα».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε την ανάγκη για μία ολιστική προσέγγιση της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις:

«Χρειάζεται παρέμβαση στην προμηθευτική αλυσίδα για τα τρόφιμα. Θέλει να σπάσουν τα καρτέλ στην ενέργεια. Θέλει φορολόγηση των υπερκερδών. Θέλει να σταματήσει η φορολογική ασυλία στα funds -φέραμε πρόταση, προχθές για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους-. Θέλει παρεμβάσεις για το στεγαστικό.
Το μεγάλο δίλημμα στις εκλογές θα είναι ποια παράταξη μπορεί πράγματι να έρθει και να πάρει μέτρα υπέρ της κοινωνίας. Μέτρα τα οποία δεν θα είναι του σταγονόμετρου και της τελευταίας στιγμής, όπως έχουμε συνηθίσει.

Από τη Νέα Δημοκρατία μας λένε ότι είχαν αντανακλαστικά. Είχαν αντανακλαστικά όταν τον Ιούλιο έλεγαν ότι είναι ανοησία οι 120 δόσεις και τον Σεπτέμβριο τις έφεραν; Είναι αντανακλαστικά να περιμένεις να ξεπαγιάσει η κοινωνία για να πάρεις μέτρα; Αν πράγματι είχαν αντανακλαστικά, δεν θα ήμασταν η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα, τη μεγαλύτερη ακρίβεια και με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη».

Σχολιάζοντας τη γραπτή επίθεση του Θανάση Καρτερού στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς διαπίστωσε πως «η ΕΛΑΣ επιλέγει στρατηγικά την όξυνση, στην οποία δεν θα ακολουθήσουμε, κατηγορώντας το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι «βγάζει μία-δύο ανακοινώσεις την ημέρα για την κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ βγάζει δεκαπέντε-είκοσι».

«Είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα που έχει σηκώσει όλα τα κοινωνικά ζητήματα και ασκεί δυναμική αντιπολίτευση, την ώρα που οι θέσεις της ΕΛΑΣ μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να έχει ίσες αποστάσεις.

Στα “κόκκινα” δάνεια έχει ταυτιστεί πλήρως με τον Μητσοτάκη, ενώ εμείς μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας, κάτι που η ΕΛΑΣ δεν λέει. Στις συντάξεις ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν βγαίνει η 13η σύνταξη, σε αντίθεση με εμάς.

Παράλληλα, όταν λέει ότι “αν το δημοσιονομικό συμβούλιο μου μετρήσει ένα μέτρο παραπάνω, θα το αφαιρέσω”, σημαίνει ότι αποδέχεται πλήρως το δημοσιονομικό πλαίσιο του κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, η ΕΛΑΣ να μιλά για μονομέτωπο αγώνα. Μονομέτωπο αγώνα κάνουμε εμείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

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