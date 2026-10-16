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ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ: Στην τελική ευθεία η πρώτη μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 08:07
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Η έκδοση της πρώτης άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της αγοράς ανανεώσιμων αερίων στη χώρα.

Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς βιομεθανίου σηματοδοτεί η επικείμενη έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα, η οποία αναπτύσσεται από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, στις εγκαταστάσεις της τελευταίας στη Φιλιππιάδα. Το παραγόμενο βιομεθάνιο θα αξιοποιείται ως καύσιμο κίνησης (bio-CNG), ενισχύοντας τις δυνατότητες διάθεσης ανανεώσιμων καυσίμων μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της έκδοσης της πρώτης άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στη χώρα, σύμφωνα με τον ν. 5215/2025 και τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Βιομεθανίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση βιοαερίου σε βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας και τη μετέπειτα συμπίεση και αποθήκευσή του, ώστε να αξιοποιείται ως καύσιμο κίνησης (bio-CNG). Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο με ιδιαίτερη σημασία για την εγχώρια ενεργειακή αγορά, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και την ενσωμάτωσή της σε υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές.

Το παραγόμενο συμπιεσμένο βιομεθάνιο θα μπορεί να διατίθεται μέσω των πρατηρίων FISIKON της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, καθώς συνιστά ανανεώσιμο καύσιμο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς συμπιεσμένου βιομεθανίου για χρήση του σε απομακρυσμένους από το δίκτυο φυσικού αερίου καταναλωτές ή και την έγχυσή του σε απομακρυσμένα δίκτυα φυσικού αερίου, διευρύνοντας τις προοπτικές αξιοποίησής του.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εντάσσει την ανάπτυξη του βιομεθανίου στον ευρύτερο σχεδιασμό της για τη διεύρυνση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των ανανεώσιμων αερίων. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης νέων ενεργειακών λύσεων και της ανάπτυξης μιας εγχώριας αγοράς βιομεθανίου.

Η Δρ. Κυριακή Καρακίτσου, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του βιομεθανίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων και τη σταδιακή διεύρυνση των διαθέσιμων ανανεώσιμων καυσίμων στη χώρα μας. Μέσα από το πιλοτικό έργο της εταιρείας μας σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, επενδύουμε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην αξιολόγηση λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτηση από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές. Η τεχνική και αδειοδοτική εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί μέχρι σήμερα κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την πρόσθετη τεχνογνωσία που θα προκύψει από τη δοκιμαστική και μετέπειτα λειτουργία της μονάδας, αποτελεί σημαντική βάση για την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ευρύτερης αξιοποίησης του βιομεθανίου στην Ελλάδα. Η χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου μας. Προχωράμε άμεσα στο επόμενο στάδιο, ώστε μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, να υποβάλουμε αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, με στόχο την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, σύμφωνα με το νόμο, αδειοδοτικής διαδικασίας και τη θέση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία αρχές του επόμενου έτους».

Όπως δήλωσε ο κ. Πέτρος Πάνου, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αεριοκίνησης & Απομακρυσμένων Πελατών CNG & ssLNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η επικείμενη έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του βιομεθανίου στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες παραγωγής και διάθεσής του μέσω υφιστάμενων υποδομών. Η συμπίεσή του σε bio-CNG επιτρέπει τη μεταφορά του μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON, που διαθέτει η ΔΕΠΑ Εμπορίας και το οποίο αριθμεί 34 σημεία ανεφοδιασμού σε όλη τη χώρα και επεκτείνεται διαρκώς. Η έκδοση της πρώτης Άδειας Εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στη χώρα μας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου.

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