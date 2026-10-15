Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί

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Οι ειδικοί του κλάδου HVAC προειδοποιούν ότι η λάθος κάλυψη μπορεί να προκαλέσει σκουριά και σοβαρές βλάβες στο μηχάνημα.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών παραμένουν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τις αντλίες θερμότητας που λειτουργούν όλο το χρόνο, τα συμβατικά κλιματιστικά που δεν χρησιμοποιούνται για θέρμανση δημιουργούν συχνά την απορία: χρειάζονται τελικά κάλυμμα το χειμώνα;

Η απάντηση των ειδικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα της κάθε περιοχής.

Πότε είναι απαραίτητο το κάλυμμα

Σε περιοχές με βαρύ χειμώνα, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό, η προστασία της μονάδας είναι χρήσιμη για να αποφευχθεί η συσσώρευση χιονιού και η διάβρωση.

Η λανθασμένη χρήση του καλύμματος, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά: αν η μονάδα σφραγιστεί αεροστεγώς, εγκλωβίζεται υγρασία στο εσωτερικό, ευνοώντας τη δημιουργία σκουριάς, μούχλας, αλλά και την προσέλκυση τρωκτικών που ενδέχεται να καταστρέψουν τις καλωδιώσεις.

Πώς να καλύψετε σωστά τη μονάδα

Αν αποφασίσετε να καλύψετε την εξωτερική μονάδα, αποφύγετε τους απλούς μουσαμάδες. Οι ενδεδειγμένες λύσεις περιλαμβάνουν:

Ειδικά διαπνέοντα καλύμματα: Χρήση αυθεντικών καλυμμάτων του κατασκευαστή με περσίδες εξαερισμού ή πλέγμα που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα.

Χρήση αυθεντικών καλυμμάτων του κατασκευαστή με περσίδες εξαερισμού ή πλέγμα που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. Ξύλινο προστατευτικό (Κόντρα πλακέ): Τοποθέτηση ενός κομματιού ξύλου στην πάνω πλευρά της μονάδας (στερεωμένο με βάρος), ώστε να προστατεύεται ο ανεμιστήρας από πτώση πάγου, αφήνοντας τις πλευρές ανοιχτές για αερισμό.

Προσοχή! Αφαιρείτε πάντα το κάλυμμα πριν θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία.

Βασική συντήρηση πριν τον χειμώνα

Ανεξάρτητα από τη χρήση καλύμματος, η προετοιμασία της μονάδας περιλαμβάνει:

Καθαρισμό περιβάλλοντος χώρου: Απομάκρυνση φύλλων, κλαδιών και ρύπων που εμποδίζουν τη ροή του αέρα.

Απομάκρυνση φύλλων, κλαδιών και ρύπων που εμποδίζουν τη ροή του αέρα. Αντιδιαβρωτική προστασία: Εφαρμογή ειδικού σπρέι προστασίας στα στοιχεία κατά της σκουριάς.

Εφαρμογή ειδικού σπρέι προστασίας στα στοιχεία κατά της σκουριάς. Ανύψωση μονάδας: Τοποθέτηση της μονάδας σε βάσεις για την αποφυγή συγκέντρωσης νερού από το λιώσιμο του χιονιού.

Πηγή: Family Handyman