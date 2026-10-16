ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ηράκλειο: Επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/10/2026 - 15:46
Τ. Χατζηβασιλείου: Ζητάμε από την Κομισιόν μέτρα για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 15:17
Κ. Κυρανάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 14:20
WWF: Χθες η Βουλή ψήφισε υπέρ της «ειδικής μεταχείρισης» για ένα από τα κύρια αίτια καταστροφικών δασικών πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 13:43
Motor Oil: Τρεις συλλήψεις, στην Εντατική πολυτραυματίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 13:14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Investment Grade για το πρόγραμμα ΕΜΤΝ από S&P και Moody’s
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:45
Αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 12:26
Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 11:59
Πρωτότυπη μεθοδολογία για την αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων από 11 ελληνικές ερευνητικές ομάδες μέσω του CLIMPACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/10/2026 - 11:24
Ν. Παπαθανάσης: 5,672 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων του Πυροσβεστικού Σώματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:59
Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 10:29
Δημόσια ημερίδα για τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:52
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 09:27
HELLENiQ ENERGY: Προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:58
Επίσκεψη του νέου επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόσουα Χακ και του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στο ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/10/2026 - 08:34
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου θα υπερβεί τα 400 εκατ. βαρέλια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/10/2026 - 08:20
Νέο ατύχημα στη Motor Oil- δύο τραυματίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 08:13
ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ: Στην τελική ευθεία η πρώτη μονάδα παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/10/2026 - 08:07
Γιάννης Τριήρης: Η προστασία της πρώτη κατοικίας δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τα δικαστήρια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/10/2026 - 08:01
Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Οι ηλεκτρολόγοι είναι κατηγορηματικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Γιατί ορισμένα laptop δεν φορτίζουν ποτέ στο 100%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/10/2026 - 06:39
Αγανάκτηση με τις τιμές ενέργειας στις ΗΠΑ: Καταναλωτές απειλούν με μαζικές μηνύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
16/10/2026 - 06:40
Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:32
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 15:10
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 14:57
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 14:24
Δύο επενδύσεις της ElvalHalcor αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 13:09
Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 09:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύθηκαν μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός ενδεικτικό των δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών, το ενεργειακό ζήτημα, στο πλαίσιο της ενότητας για την ανταγωνιστικότητα, αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα.

Ειδικότερα, τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών, παράλληλα με τη διατήρηση της πορείας προς την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και, εφόσον απαιτείται, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών ενέργειας βραχυπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράλληλα, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την παρουσίαση από την Επιτροπή της πρότασης για την αναβολή ορισμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό για το μεθάνιο». Χαιρετίζει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής «να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τους βιομηχανικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο, να αναπτύξει ένα βραχυπρόθεσμο πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση της δυναμικότητας και της αποδοτικότητας των διυλιστηρίων της ΕΕ και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εθελοντική συγκέντρωση της ζήτησης ενέργειας».

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και της αποφυγής περιττών γραφειοκρατικών υποχρεώσεων.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επίσκεψη του νέου επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόσουα Χακ και του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στο ΥΠΕΝ
Επίσκεψη του νέου επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόσουα Χακ και του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ στο ΥΠΕΝ 16 Οκτωβρίου 2026
Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα 16 Οκτωβρίου 2026
Φραγκίσκος Παρασύρης: Εικονική η στήριξη της Κυβέρνησης στα καύσιμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τιμές της ενέργειας

Δ. Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών για μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών για μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιοτεχνία: Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιοτεχνία: Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τις μικρές επιχειρήσεις

Ενεργειακό κόστος: Αντιδρούν οι μικρομεσαίοι στην «επιλεκτική» ενίσχυση- Ζητούν στοχευμένες επιδοτήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Αντιδρούν οι μικρομεσαίοι στην «επιλεκτική» ενίσχυση- Ζητούν στοχευμένες επιδοτήσεις

Γιατί η κυβέρνηση χρειάστηκε τόσους μήνες για να κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως προτείνει για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η κυβέρνηση χρειάστηκε τόσους μήνες για να κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως προτείνει για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία;

Αρτοποιεία: Το ενεργειακό κόστος έφερε 1.500 λουκέτα- «Κρατάμε τις τιμές όσο αντέχουμε»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αρτοποιεία: Το ενεργειακό κόστος έφερε 1.500 λουκέτα- «Κρατάμε τις τιμές όσο αντέχουμε»