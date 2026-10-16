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HELLENiQ ENERGY: Προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

HELLENiQ ENERGY: Προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 08:58
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Με την προσφορά νέου υπερσύγχρονου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Λάρισας, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στην αναβάθμιση στην αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων, ανευρυσμάτων και σύνθετων αγγειακών παθήσεων στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της HELLENiQ ENERGY προς τη Δημόσια Υγεία, η οποία την τελευταία εξαετία ξεπερνά τα €16 εκατ., με περισσότερους από 2,6 εκατ. ωφελούμενους

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας στην Κεντρική Ελλάδα αποτελεί η εγκατάσταση νέου, υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αξίας άνω του €1 εκατ., από την HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Petroleum.

Το νέο αγγειογραφικό σύστημα ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και επεμβατικής αντιμετώπισης σοβαρών αγγειακών παθήσεων, όπως τα οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα εγκεφαλικά ανευρύσματα και οι αγγειακές δυσπλασίες. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας λειτουργεί στο Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΠΓΝ Λάρισας και υποστηρίζει σε σημαντικό βαθμό το έργο της Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, η οποία είναι η μοναδική για την κεντρική Ελλάδα.

Η επίσημη παράδοση του νέου αγγειογράφου, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη και του Προέδρου του ΔΣ, Σπήλιου Λιβανού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος στήριξης που παρείχε η HELLENiQ ENERGY στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Η εγκατάσταση και λειτουργία του αγγειογράφου, πραγματοποιήθηκε μετά από στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι προδιαγραφές του μηχανήματος αλλά και του χώρου που θα εγκατασταθεί να είναι σύμφωνες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε: «Βρίσκομαι εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές Λάρισας. Μόλις εγκαινιάσαμε τον νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο, που αποτελεί δωρεά της HELLENiQ ENERGY. Το μηχάνημα αυτό θα σώσει πολλές ζωές, προσφέροντας μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ και στο εξής, θα είναι διαθέσιμη και στη Λάρισα και σε ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα.

Μπορούμε, πάντοτε μαζί με το ιατρικό επιστημονικό προσωπικό, να αλλάξουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από αυτό το μηχάνημα και αυτό μας δίνει μία μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Αυτό που μένει είναι τι αφήνεις πίσω σου. Και εδώ η HELLENiQ ENERGY αφήνει ένα πραγματικά θετικό αποτύπωμα, που μπορεί να κάνει τη διαφορά για πάρα πολλούς ανθρώπους».

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Με τη δωρεά του νέου αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανταποκρινόμαστε σε μια πραγματική ανάγκη, ενισχύοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη για τους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά και για ασθενείς από τη Στερεά και τη Κεντρική Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές.

Ο χώρος της υγείας είναι σταθερή προτεραιότητα της κοινωνικής μας συνεισφοράς. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από €16 εκατ. τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που εκτιμάται ότι βοηθά περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Η χρηματική μας υποστήριξη παρέχει απαραίτητα εργαλεία και υποδομές στο ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου ιατρικό δυναμικό που έχουμε σαν χώρα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας. Συνεργαζόμαστε πάντα με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο οι παρεμβάσεις μας να αφήνουν ένα ουσιαστικό, μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην κοινωνία».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παραβρέθηκαν, επίσης, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Μαίρη Κουτσιούμπα, καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Αναβάθμιση της φροντίδας για χιλιάδες ασθενείς

Ο νέος ψηφιακός αγγειογράφος επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση των αγγείων από δύο κατευθύνσεις, προσφέροντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και καθοδήγηση σύνθετων επεμβάσεων. Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη μηχανική θρομβεκτομή σε επιλεγμένα περιστατικά οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και την ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε επεμβάσεις περιφερικών αγγείων και ογκολογικές θεραπείες.

Η εγκατάστασή του αναβαθμίζει τον προηγούμενο εξοπλισμό μετά από δώδεκα χρόνια χρήσης και ενισχύει, παράλληλα, τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο του Νοσοκομείου. Η δωρεά του Ομίλου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία ανέλαβε το κόστος των αναγκαίων εργασιών ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης.

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